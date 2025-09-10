खरीदे 3 फ्लैट और 50 लाख का सोना... महिला स्कूल टीचर ने 100 लोगों को लगाया 9 करोड़ का चूना

गुजरात के अहमदाबाद से 9 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है.3 साल में 100 से ज्यादा लोगों के साथ ये बड़ी ठगी कर फरार चल रही महिला को चांदखेड़ा पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार किया है. ठगबाज महिला ने ग्रो मनी नाम की कंपनी बनाकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर 20% जबकि 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर 23% तक इंटरेस्ट देने की लालच देकर लोगों को बेवकूफ बनाया था.

5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 23% के रिटर्न का वादा

चांदखेड़ा में रहने वाली 6 महीने से फरार जिगिशा जाधव ने विश्वासघात और ठगी के इरादे से रजिस्टर किए बिना ही ग्रो मनी नाम की ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी. जिसके खिलाफ अहमदाबाद में रहने वाली 42 साल की सपना पिठड़िया समेत 35 से ज्यादा लोगो नें शिकायत दर्ज करवाई थी. इन सभी से जिगिशा ने 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 20% और 5 लाख से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट पर 23% का रिटर्न देने की लालच देकर 1.88 करोड जबकि अन्य दो इन्वेस्टर से 2 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करवाकर तय रिटर्न नहीं चुकाया था.

चांदखेड़ा पुलिस ने जिगिशा को गिरफ्तार करने के बाद जांच करने पर पाया कि उसके खिलाफ अहमदाबाद के वेजलपुर पुलिस स्टेशन में भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 351(2), 54 के तहत ठगी करने का मामला दर्ज है. इसके अलावा उसके खिलाफ 6 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले की सीआईडी क्राइम द्वारा भी जांच की जा रही है.

घर से शुरू की ट्रेडिंग कंपनी

अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर निकुंज सोलंकी ने बताया कि, जिगिशा जाधव ने घर से ही ग्रो मनी नाम की कंपनी शुरू करके 20 से 23 प्रतिशत का रिटर्न देने की लालच देकर महिलाओं, परिचितों और उनकी आसपास की सोसायटियों में रहने वाले 100 के करीब लोगों के साथ ठगी की थी. शुरुआत में वादे के मुताबिक जिगिशा ने रिटर्न देने की शुरुआत भी की थी. लेकिन इसके बाद अचानक 6 महीने पहले अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गई थी. इसके बाद 37 लोगों ने जिगिशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो उसे गिरफ्तार किया गया है.

ठगी के पैसे से खरीदे 3 फ्लैट और 50 लाख का सोना

मालूम हुआ कि जिगिशा ने ठगी से हासिल किए पैसे से अहमदाबाद, सूरत में 3 फ्लैट और 50 लाख से अधिक रुपये का सोना खरीदा था.ववह अकेले अपने 8 साल के बेटे के साथ रहती थी. शुरुआत में झुंडाल स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के तौर पर नौकरी करती थी. बाद में उसने शेयर बाजार की एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी. फिर ग्रो मनी नाम की कंपनी शुरू करके 23% तक रिटर्न देने की लालच देकर 9 करोड़ रुपए तक की ठगी को अंजाम दिया.

