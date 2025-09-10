scorecardresearch
 

Feedback

खरीदे 3 फ्लैट और 50 लाख का सोना... महिला स्कूल टीचर ने 100 लोगों को लगाया 9 करोड़ का चूना

अहमदाबाद की एक महिला ने 'ग्रो मनी' नामक फर्जी कंपनी बनाकर 20–23% रिटर्न का लालच देकर 100 से अधिक लोगों से करीब 9 करोड़ की ठगी की. छह महीने से फरार महिला को चांदखेड़ा पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार किया.उसने ठगी के पैसों से फ्लैट और सोना खरीदा था.

Advertisement
X
अहमजदाबाद में महिला ने 100 लोगों से ठगे 9 करोड़ (Photo: ITG)
अहमजदाबाद में महिला ने 100 लोगों से ठगे 9 करोड़ (Photo: ITG)

गुजरात के अहमदाबाद से 9 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है.3 साल में 100 से ज्यादा लोगों के साथ ये बड़ी ठगी कर फरार चल रही महिला को चांदखेड़ा पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार किया है. ठगबाज महिला ने ग्रो मनी नाम की कंपनी बनाकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर 20% जबकि 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर 23% तक इंटरेस्ट देने की लालच देकर लोगों को बेवकूफ बनाया था.

5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 23% के रिटर्न का वादा

चांदखेड़ा में रहने वाली 6 महीने से फरार जिगिशा जाधव ने विश्वासघात और ठगी के इरादे से रजिस्टर किए बिना ही ग्रो मनी नाम की ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी. जिसके खिलाफ अहमदाबाद में रहने वाली 42 साल की सपना पिठड़िया समेत 35 से ज्यादा लोगो नें शिकायत दर्ज करवाई थी. इन सभी से जिगिशा ने 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 20% और 5 लाख से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट पर 23% का रिटर्न देने की लालच देकर 1.88 करोड जबकि अन्य दो इन्वेस्टर से 2 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करवाकर तय रिटर्न नहीं चुकाया था.

सम्बंधित ख़बरें

दो कर्मचारियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.(Photo: Representational)
सोने में निवेश के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी, ठाणे कोर्ट ने ज्वैलर को सुनाई सात साल की कैद 
पुलिस को गंभीर सबूत मिले हैं.(Photo: AI-generated)
डिप्रेशन दूर करने का झांसा देकर युवती ने 17 लाख की ठगी की, फोटो वायरल करने की दी धमकी 
gujarat flood
गुजरात आजतक: भारी बारिश से बनासकांठा में डूबीं सड़कें, गांवों में घुसा पानी 
banaskantha flood
बनासकांठा के गांवों में बारिश से आई तबाही! 
बारिश के बाद गांवों के आसपास का पूरा इलाका जलमग्न. (Photo: Screengrab)
बारिश के बाद गुजरात के इन गांवों का हाल देखिए... जिंदगी तबाह, सड़क पर बस तक डूब गई, Video 

चांदखेड़ा पुलिस ने जिगिशा को गिरफ्तार करने के बाद जांच करने पर पाया कि उसके खिलाफ अहमदाबाद के वेजलपुर पुलिस स्टेशन में भी  भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 351(2), 54 के तहत ठगी करने का मामला दर्ज है. इसके अलावा उसके खिलाफ 6 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले की सीआईडी क्राइम द्वारा भी जांच की जा रही है.

Advertisement

घर से शुरू की ट्रेडिंग कंपनी

अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर निकुंज सोलंकी ने बताया कि, जिगिशा जाधव ने घर से ही ग्रो मनी नाम की कंपनी शुरू करके 20 से 23 प्रतिशत का रिटर्न देने की लालच देकर महिलाओं, परिचितों और उनकी आसपास की सोसायटियों में रहने वाले 100 के करीब लोगों के साथ ठगी की थी. शुरुआत में वादे के मुताबिक जिगिशा ने रिटर्न देने की शुरुआत भी की थी. लेकिन इसके बाद अचानक 6 महीने पहले अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गई थी. इसके बाद 37  लोगों ने जिगिशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई  तो उसे गिरफ्तार किया गया है. 

ठगी के पैसे से खरीदे 3 फ्लैट और 50 लाख का सोना

मालूम हुआ कि जिगिशा ने ठगी से हासिल किए पैसे से अहमदाबाद, सूरत में 3 फ्लैट और 50 लाख से अधिक रुपये का सोना खरीदा था.ववह अकेले अपने 8 साल के बेटे के साथ रहती थी. शुरुआत में झुंडाल स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के तौर पर नौकरी करती थी. बाद में उसने शेयर बाजार की एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी. फिर ग्रो मनी नाम की कंपनी शुरू करके 23% तक रिटर्न देने की लालच देकर 9 करोड़ रुपए तक की ठगी को अंजाम दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement