scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद बनेगा अंतरराष्ट्रीय खेलों का बड़ा हब, 2025 से शुरू होंगे मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स, जानें पूरा शेड्यूल

गुजरात की धरोहर नगरी अहमदाबाद अब वैश्विक खेलों का हब बनने जा रही है. 2025 में यहां कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप और एएफसी अंडर-17 एशियन कप क्वालिफायर जैसे बड़े टूर्नामेंट होंगे. इसके बाद 2026 और 2029 में भी अहमदाबाद और गुजरात कई बड़े अंतरराष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा.

Advertisement
X
अहमदाबाद बनेगा वैश्विक खेलों का हब (File Photo: ITG)
अहमदाबाद बनेगा वैश्विक खेलों का हब (File Photo: ITG)

गुजरात की पहचान अब व्यापार और उद्यमिता तक सीमित नहीं रहेगी. धरोहर शहर अहमदाबाद आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय खेलों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. 2025 में यहां लगातार तीन बड़े टूर्नामेंट आयोजित होंगे.

24 से 30 अगस्त तक नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होगी, जिसमें 29 देशों के 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इसके तुरंत बाद सितंबर-अक्टूबर में एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी, जिसमें चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों के तैराक भाग लेंगे.

अंतरराष्ट्रीय खेलों का बड़ा केंद्र बनेगा अहमदाबाद 

सम्बंधित ख़बरें

Arvind Kejriwal, Bhagwant mann
'अमृतसर में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम', जालंधर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कर बोले केजरीवाल 
आसाराम आश्रम पर बनेगा Olympics स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स. (फोटो:META AI)
आसाराम आश्रम पर बनेगा Olympics स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स? 
वाराणसी में बन रहे स्टेडियम में पहुंचे PM मोदी, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण 
पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद गौतम गंभीर (फाइल फोटोः पीटीआई)
गौतम गंभीर का ऐलान- यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी ईस्ट दिल्ली क्रिकेट लीग 
सांकेतिक तस्वीर
UP: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तैयार होगा प्राधिकरण का दफ्तर 

इसी वर्ष 22 से 30 नवंबर तक एएफसी अंडर-17 एशियन कप सऊदी अरब 2026 क्वालिफायर के ग्रुप-डी मैच अहमदाबाद के द एरीना बाय ट्रांसस्टेडिया स्टेडियम में होंगे. इनमें भारत, ईरान, फिलिस्तीन, चीनी ताइपे और लेबनान की टीमें शामिल होंगी.

साल 2026 में अहमदाबाद एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और आर्चरी एशिया पैरा कप  वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट की भी मेजबानी करेगा. इसके बाद 2029 में गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर (केवड़िया) में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आयोजित होंगे. साथ ही, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भी अहमदाबाद को चुना गया है.

Advertisement

खेलों के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने खेलों के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है. खेल महाकुंभ जैसी पहल और नई खेल नीति 2022-27 ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है. यही कारण है कि गुजरात अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल आयोजनों की सफल मेजबानी के लिए पूरी तरह सक्षम है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement