अहमदाबाद बनेगा अंतरराष्ट्रीय खेलों का बड़ा हब, 2025 से शुरू होंगे मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स, जानें पूरा शेड्यूल

गुजरात की पहचान अब व्यापार और उद्यमिता तक सीमित नहीं रहेगी. धरोहर शहर अहमदाबाद आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय खेलों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. 2025 में यहां लगातार तीन बड़े टूर्नामेंट आयोजित होंगे.

24 से 30 अगस्त तक नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होगी, जिसमें 29 देशों के 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इसके तुरंत बाद सितंबर-अक्टूबर में एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी, जिसमें चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों के तैराक भाग लेंगे.

अंतरराष्ट्रीय खेलों का बड़ा केंद्र बनेगा अहमदाबाद

इसी वर्ष 22 से 30 नवंबर तक एएफसी अंडर-17 एशियन कप सऊदी अरब 2026 क्वालिफायर के ग्रुप-डी मैच अहमदाबाद के द एरीना बाय ट्रांसस्टेडिया स्टेडियम में होंगे. इनमें भारत, ईरान, फिलिस्तीन, चीनी ताइपे और लेबनान की टीमें शामिल होंगी.

साल 2026 में अहमदाबाद एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और आर्चरी एशिया पैरा कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट की भी मेजबानी करेगा. इसके बाद 2029 में गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर (केवड़िया) में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आयोजित होंगे. साथ ही, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भी अहमदाबाद को चुना गया है.

खेलों के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने खेलों के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है. खेल महाकुंभ जैसी पहल और नई खेल नीति 2022-27 ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है. यही कारण है कि गुजरात अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल आयोजनों की सफल मेजबानी के लिए पूरी तरह सक्षम है.

