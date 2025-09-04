scorecardresearch
 

अहमदाबाद: शकरी झील में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, आखिरी वीडियो आया सामने

अहमदाबाद के सरखेज इलाके में शकरी झील में चार युवक नाव पर सवार थे. मस्ती के दौरान नाव पलट गई और तीन युवक डूब गए. वीडियो सामने आया जिसमें घटना पूरी तरह कैद है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नाव पलटने से तीन युवकों की मौत (Photo: Screengrab)
अहमदाबाद के सरखेज इलाके में 2 सितंबर को शकरी झील में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत हो गई. घटना का ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि चार युवक एक नाव में बैठकर मस्ती कर रहे थे. नाव अचानक झुकने लगती है और तीन युवक डूब जाते हैं. वीडियो शूट कर रहे व्यक्ति की भी इस दौरान जान चली गई.

वीडियो में चार युवक एक छोटी नाव में बैठे दिखाई देते हैं. चारों में से एक युवक नाव में मस्ती कर रहा था और इसे हिला रहा था. इसी दौरान नाव असंतुलित होकर पलट गई. वीडियो में यह स्पष्ट है कि तीन युवक नाव के अंदर डूब गए और उनका बचाव नहीं हो सका. चौथा युवक नाव से उतर गया था.

नाव में बैठकर युवकों ने की मस्ती

सरखेज पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पप्पू चावड़ा, मनहर चावड़ा और राधे के रूप में हुई है. पुलिस ने वीडियो और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई करेगी.

झील में डूबने से तीनों युवकों की मौत

यह हादसा यह दर्शाता है कि छोटी नाव और सुरक्षा उपकरणों के बिना तालाब में बोटिंग करना कितना जोखिम भरा हो सकता है. वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी घटना की चर्चा हो रही है.

