'तीन दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो...', छात्र की हत्या के मामले में अहमदाबाद के स्कूल को मिला शो कॉज नोटिस

अहमदाबाद की सेवंथ डे स्कूल में छात्र द्वारा छात्र की हत्या के सनसनीखेज मामले के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रशासन को कड़ा शो कॉज नोटिस जारी किया है. नोटिस में स्कूल से पूछा गया है कि उसकी मान्यता और NOC तीन दिन के भीतर रद्द क्यों न कर दी जाए.

छात्र की हत्या के मामले में अहमदाबाद के स्कूल पर सख्ती (File Photo: PTI)
छात्र की हत्या के मामले में अहमदाबाद के स्कूल पर सख्ती (File Photo: PTI)

गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में स्थित सेवंथ डे स्कूल में छात्र द्वारा छात्र की हत्या के सनसनीखेज मामले के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रशासन को शो कॉज नोटिस जारी किया है. नोटिस में स्कूल से पूछा गया है कि उसकी मान्यता और NOC तीन दिन के भीतर रद्द क्यों न कर दी जाए, इसे लकेर जवाब दीजिए.

दरअसल, इससे पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को नोटिस भेजा था. उसमें सवाल उठाया गया था कि जब छात्र पर हमला हुआ तो स्कूल प्रशासन और स्टाफ ने उसे तुरंत मदद क्यों नहीं दी. इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि इस गंभीर घटना की जानकारी समय पर शिक्षा विभाग को क्यों नहीं दी गई. अब तक स्कूल ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है.

उधर, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के आचार्य, सिक्योरिटी गार्ड और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 211(b) और 239 के तहत केस दर्ज किया है. आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी में गंभीर चूक की, जिससे यह दर्दनाक घटना घटी.

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद से लेकर उधमपुर तक स्कूलों में बच्चों का खूनी खेल! छात्र के मर्डर से जुविनाइल एक्ट पर उठे सवाल

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने ताजा नोटिस में साफ किया है कि यदि स्कूल तीन दिन के भीतर उचित जवाब नहीं देता है तो यह माना जाएगा कि स्कूल इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहता. ऐसी स्थिति में विभाग एकतरफा कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता और अन्य अनुमतियां रद्द कर सकता है.

यह घटना न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. अब सभी की निगाहें स्कूल प्रशासन के जवाब और जिला शिक्षा विभाग की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

