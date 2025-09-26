अहमदाबाद: संवेदनशील इलाकों में 'I love Muhammad' के पोस्टर और रैलियों को लेकर माहौल गर्म, पुलिस ने बढ़ाई गश्त

अहमदाबाद में I love Muhammad पोस्टरों और रैलियों को लेकर माहौल गर्म है. बुधवार को जमालपुर गेट से खमासा तक मुस्लिम समुदाय ने पोस्टर और बैनर के साथ रैली निकाली. रैली में युवाओं के साथ बच्चे भी मौजूद रहे. पुलिस पूरे समय मौके पर मौजूद रही.

दो दिन पहले जुहापुरा में भी बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाओं के साथ ऐसी ही रैली निकाली गई थी. अहमदाबाद के कई संवेदनशील इलाकों में पोस्टर लगाए जाने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है. शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह का विवादित पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल न करें.

अहमदाबाद के विशाला चौराहे पर लगा बड़ा पोस्टर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से हटवाया. पुलिस पोस्टर लगाने वालों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है ताकि विवाद न बढ़े.

वीएचपी के मंत्री अशोक पटेल ने कहा कि किसी की आस्था पर आपत्ति नहीं है, लोग I love Muhammad कहें इसमें कोई समस्या नहीं है. लेकिन अगर इसकी आड़ में हिंदुओं पर हमले होते हैं तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने सरकार से दहेगाम के बहियल गांव में हुए हमले जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की.

पूरे अहमदाबाद में पुलिस अलर्ट पर

गुजरात में बीते पांच दिनों में गोधरा और दहेगाम में I love Muhammad पोस्टर को लेकर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं. हालांकि पुलिस ने हालात पर कुछ ही घंटों में काबू पा लिया था. अब पूरे अहमदाबाद में पुलिस अलर्ट है.

