गुजरात: गुस्से में पत्नी मायके पहुंची, दामाद ने ससुर के घर कर दी 6 राउंड फायरिंग, घटना CCTV में कैद

अहमदाबाद के विजय चार रास्ता क्षेत्र में रविवार शाम एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां घरेलू विवाद के चलते एक दामाद ने अपने ससुर के घर के बाहर छह राउंड फायरिंग कर दी. यह घटना सुभाष सोसाइटी में हुई, जहां रहने वाले मनहरभाई सोनी के दामाद राहुल सोनी ने दो अलग-अलग हथियारों से लगातार गोलियां चलाईं. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है.

जानकारी के अनुसार राहुल का अपनी पत्नी मयूरी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार मनहरभाई दोनों को समझाते थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर बहस शुरू हो जाती थी. रविवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसी दौरान राहुल ने मनहरभाई को फोन करके कहा कि अब क्या करें. जब मनहरभाई ने कोई जवाब नहीं दिया तो राहुल गुस्से में उनके घर पहुंचा और बाहर ही फायरिंग शुरू कर दी.

फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद

फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ. मनहरभाई ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि घटना के समय राहुल नशे की हालत में था. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी तीन मामले दर्ज हैं. आनंद नगर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के दो और सैटेलाइट थाने में मारपीट का एक मामला पहले से चल रहा है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने राहुल द्वारा इस्तेमाल किए गए दोनों हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि राहुल ने फायरिंग के लिए हथियार कहां से और किस उद्देश्य से जुटाए थे. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है.

