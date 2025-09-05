अहमदाबाद: डिप्रेशन दूर करने का झांसा देकर युवती ने 17 लाख की ठगी की, फोटो वायरल करने की दी धमकी

अहमदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डिप्रेशन से जूझ रहे एक युवक से युवती ने झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठ लिए. इस मामले में एलिसब्रिज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता युवक पालड़ी इलाके का रहने वाला है और 2014 से अपनी लिव-इन पार्टनर के साथ रह रहा था. इसी साल अगस्त में दोनों ने शादी भी कर ली थी. लेकिन लंबे समय से रिश्ते में तनाव के चलते युवक डिप्रेशन का शिकार हो गया. इसी दौरान वह अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की अंकिता के संपर्क में आया. अंकिता ने खुद को रेकी हीलिंग थेरेपी जानने वाली बताया और दावा किया कि इससे वह डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा.

युवक का भरोसा जीतने के बाद अंकिता ने पहले 1 लाख रुपये लिए और बाद में उसे गोवा ले गई. गोवा में 'प्राकृतिक वातावरण में थेरेपी' का बहाना बनाकर उसने युवक की अश्लील तस्वीरें मोबाइल में खींच लीं. अहमदाबाद लौटने के बाद अंकिता ने असली खेल खेला. उसने फोटो वायरल करने और युवक की पत्नी को दिखाने की धमकी देकर भारी रकम वसूली.

पुलिस के अनुसार, अंकिता ने शिकायतकर्ता से कुल 17 लाख रुपये ठग लिए. इसमें 12.50 लाख रुपये फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर इनवेस्ट करवाए गए. साथ ही युवक की पत्नी से भी रुपये ऐंठे गए. मामला बढ़ने पर पीड़ित युवक ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर एलिसब्रिज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में ठगी और ब्लैकमेलिंग के गंभीर सबूत मिले हैं. पुलिस अब आरोपी युवती अंकिता और उससे जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है.

