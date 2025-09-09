scorecardresearch
 

गड्ढे में फंसी स्कूटी, पानी में गिरे तो लगा करंट... स्कूटी सवार पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, अहमदाबाद नगर निगम पर फूटा लोगों का गुस्सा

Gujarat News: अहमदाबाद की रुद्र ग्रीन सोसाइटी में रहने वाला दंपती जब मटन गली सड़क पर पहुंचा तब वहां पानी भरा था. इस दौरान उनका टू-व्हीलर सड़क पर गड्ढे में फंस गया, जिससे दोनों गिर गए. इसी बीच पानी में करंट होने की वजह से दोनों की मौत हो गई.

अहमदाबाद की मटन गली में दर्दनाक हादसा.(Photo:Screengrab)
Gujarat News: अहमदाबाद के नारोल में मटन गली सड़क पर गड्ढे में फंसने के बाद करंट लगने से दंपती की मौत हो गई. 8 सितंबर की रात को बारिश के दौरान पति-पत्नी टू-व्हीलर पर सवार थे. सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के कारण टू-व्हीलर एक गड्ढे में फंस गया. इसके बाद पहले महिला को करंट लगा और उसे बचाने की कोशिश में पति की भी करंट की चपेट में आ गए. 

नारोल पुलिस थाने के पास रुद्र ग्रीन सोसाइटी में रहने वाला यह दंपती एलजी अस्पताल से अपने संबंधी का हालचाल पूछकर लौट रहा था. मटन गली सड़क पर पहुंचते ही पानी से भरे गड्ढे में उनका टू-व्हीलर फंस गया और दोनों गिर पड़े. इसी बीच, पानी में किसी वजह से दौड़ते करंट की चपेट में पहले महिला आई और उसे बचाने के लिए आए पति भी हादसे का शिकार हो गए. 

घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को दी गई. बिजली आपूर्ति बंद करने के बाद राजन सिंघल और उनकी पत्नी अंकिता सिंघल को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया.

इस हादसे के बाद बिजली विभाग की नींद खुली है और सड़क के आसपास की केबलों की जांच शुरू कर दी है. मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने अहमदाबाद नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही को दंपती की मौत का कारण बताते हुए आक्रोश जताया है. फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
