अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2.56 करोड़ का सोना जब्त, दुबई से लौटे तीन यात्री गिरफ्तार

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2.56 करोड़ रुपये का 2.650 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया. यह सोना दुबई से लौटे तीन यात्रियों के मोज़ों में पेस्ट के रूप में छिपाकर लाया गया था. सभी यात्रियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

कस्टम विभाग ने पकड़ा 2.56 करोड़ का सोना (Photo: Atul Tiwari/ITG)
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.56 करोड़ रुपये मूल्य का 2.650 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई कस्टम टीम को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई.

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट 6E 1478 से दुबई से अहमदाबाद लौटे एक पुरुष और दो महिला यात्रियों पर संदेह के आधार पर जांच की गई. जांच के दौरान तीनों यात्रियों के मोज़ों में पेस्ट के रूप में सोना छिपा हुआ पाया गया. प्रत्येक यात्री ने दो चांदी रंग की थैलियों में सोना छुपाकर रखा था.

जब्त किए गए सोने का कुल वजन 2.650 किलोग्राम है और इसकी कीमत लगभग 2.56 करोड़ रुपये आंकी गई है. कस्टम एक्ट 1962 के तहत सोने को जब्त कर लिया गया है और तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

अहमदाबाद कस्टम टीम ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी में और कौन-कौन शामिल हो सकता है. इस कार्रवाई ने एक बार फिर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
 

