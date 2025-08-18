scorecardresearch
 

Feedback

सूरत में 25 करोड़ की हीरा चोरी, गैस कटर से तिजोरी काट चोर फरार, CCTV डीवीआर भी ले गए साथ

गुजरात की डायमंड नगरी सूरत में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. कपोद्रा इलाके की डक एंड संस डायमंड फैक्ट्री में चोरों ने गैस कटर से तिजोरी काटकर करीब 25 करोड़ से ज्यादा कीमत के डायमंड चुरा लिए. चोर सीसीटीवी कैमरे तोड़कर डीवीआर भी साथ ले गए. फैक्ट्री दो दिन की छुट्टी के कारण बंद थी, जिसका फायदा उठाकर चोरी की गई. पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें जांच में जुटी हैं.

Advertisement
X
तिजोरी काटकर हीरा ले उड़े चोर (Photo: Screengrab)
तिजोरी काटकर हीरा ले उड़े चोर (Photo: Screengrab)

गुजरात के सूरत में हीरा चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है. कपोद्रा थाना क्षेत्र स्थित डक एंड संस डायमंड फैक्ट्री में चोरों ने फिल्मी अंदाज में चोरी को अंजाम दिया. चोरों ने फैक्ट्री के ऑफिस में रखी तिजोरी को गैस कटर से काट डाला और उसमें रखे लगभग 25 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के हीरे लेकर फरार हो गए.

सूरत की हीरा फैक्ट्री में बड़ी चोरी

जानकारी के मुताबिक, फैक्ट्री 15 अगस्त की शाम से जन्माष्टमी और रविवार की छुट्टियों के कारण बंद थी. इसी दौरान चोरों ने फैक्ट्री को निशाना बनाया. सोमवार की सुबह जब फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री पर पहुंचे तो वहां के हालात देखकर उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सम्बंधित ख़बरें

बेटे ने किया पिता का कत्ल (Photo: Screengrab)
सूरत: नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या, दो दिनों में तीन मर्डर से डरे इलाके के लोग 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Sanjay Singh, Kaushik Joshi/ITG)
कपड़ा कारोबारी हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशफाक कौवा गिरफ्तार, पुलिस पर हमले के बाद गोली लगने से घायल 
अवैध संबंध को लेकर हुआ था विवाद. (Photo: Representational)
नाबालिग बेटे ने छूरी मारकर पिता की हत्या, अवैध संबंध पर हुआ था विवाद 
आरोपियों के पास से नकली आधार और पैन बरामद. (Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
फर्जी नाम से आधार-पैन बनवाने वाले युवक-युवती गिरफ्तार, 4 Aadhaar और 1 PAN कार्ड बरामद 
स्वतंत्रता दिवस से पहले कैसे तिरंगे रंग में रंग गया सूरत, देखें गुजरात आजतक में 

सूचना मिलते ही कपोद्रा पुलिस, क्राइम ब्रांच और SOG टीम मौके पर पहुंच गई. एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस ने पाया कि चोर न केवल तिजोरी काटकर हीरे ले गए, बल्कि फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला और वहां से डीवीआर (रिकॉर्डिंग सिस्टम) भी साथ ले गए, जिससे अंदरूनी फुटेज हाथ नहीं लग सकी. पुलिस अब फैक्ट्री के बाहर लगे कैमरों और कर्मचारियों के कॉल डिटेल्स (CDR) खंगाल रही है.

Advertisement

25 करोड़ का हीरा ले उड़े चोर

डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि चोरी की वारदात कपोद्रा इलाके के खोडियार नगर स्थित फैक्ट्री में हुई है. उन्होंने कहा – '15 अगस्त की शाम को फैक्ट्री के मालिक ने करोड़ों के डायमंड तिजोरी में रखे थे. 18 अगस्त की सुबह जब फैक्ट्री खोली गई तो तिजोरी गैस कटर से कटी हुई और हीरे गायब थे. शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 25 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के डायमंड चोरी हुए हैं. इनवॉइस की जांच से सही आकलन होगा.'

डीसीपी ने यह भी कहा कि चोरी में अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. फैक्ट्री में पूर्व में काम करने वाले कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है. चोरों ने वारदात को बेहद प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया है. इस चोरी ने सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है. पुलिस अलग-अलग टीमें बनाकर चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement