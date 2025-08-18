सूरत में 25 करोड़ की हीरा चोरी, गैस कटर से तिजोरी काट चोर फरार, CCTV डीवीआर भी ले गए साथ

गुजरात के सूरत में हीरा चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है. कपोद्रा थाना क्षेत्र स्थित डक एंड संस डायमंड फैक्ट्री में चोरों ने फिल्मी अंदाज में चोरी को अंजाम दिया. चोरों ने फैक्ट्री के ऑफिस में रखी तिजोरी को गैस कटर से काट डाला और उसमें रखे लगभग 25 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के हीरे लेकर फरार हो गए.

सूरत की हीरा फैक्ट्री में बड़ी चोरी

जानकारी के मुताबिक, फैक्ट्री 15 अगस्त की शाम से जन्माष्टमी और रविवार की छुट्टियों के कारण बंद थी. इसी दौरान चोरों ने फैक्ट्री को निशाना बनाया. सोमवार की सुबह जब फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री पर पहुंचे तो वहां के हालात देखकर उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही कपोद्रा पुलिस, क्राइम ब्रांच और SOG टीम मौके पर पहुंच गई. एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस ने पाया कि चोर न केवल तिजोरी काटकर हीरे ले गए, बल्कि फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला और वहां से डीवीआर (रिकॉर्डिंग सिस्टम) भी साथ ले गए, जिससे अंदरूनी फुटेज हाथ नहीं लग सकी. पुलिस अब फैक्ट्री के बाहर लगे कैमरों और कर्मचारियों के कॉल डिटेल्स (CDR) खंगाल रही है.

25 करोड़ का हीरा ले उड़े चोर

डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि चोरी की वारदात कपोद्रा इलाके के खोडियार नगर स्थित फैक्ट्री में हुई है. उन्होंने कहा – '15 अगस्त की शाम को फैक्ट्री के मालिक ने करोड़ों के डायमंड तिजोरी में रखे थे. 18 अगस्त की सुबह जब फैक्ट्री खोली गई तो तिजोरी गैस कटर से कटी हुई और हीरे गायब थे. शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 25 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के डायमंड चोरी हुए हैं. इनवॉइस की जांच से सही आकलन होगा.'

डीसीपी ने यह भी कहा कि चोरी में अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. फैक्ट्री में पूर्व में काम करने वाले कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है. चोरों ने वारदात को बेहद प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया है. इस चोरी ने सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है. पुलिस अलग-अलग टीमें बनाकर चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.



