बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी का नया वीडियो जारी, गैंगस्टर जीशान ने लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई पर किया बड़ा खुलासा

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है. आरोपी गैंगस्टर जीशान अख्तर ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें वह इस हाई प्रोफाइल हत्या की जिम्मेदारी खुद लेता दिखाई दे रहा है. वीडियो में जीशान साफ शब्दों में कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी को उसी ने मरवाया था. हत्या के बाद वह विदेश भाग गया था और अब उसने रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन कर लिया है.

वीडियो में जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को गद्दार बता रहा है. उसका दावा है कि लॉरेंस और अनमोल ने ही उसे हत्या के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उसका भी गला कटवाने की साजिश में लगे थे. जीशान के मुताबिक वह किसी तरह इस साजिश से बच गया.

गैंगस्टर जीशान अख्तर का वीडियो वायरल

जीशान कहता है कि वह पहले एक आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखता था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे गैंगस्टर बना दिया. वह वीडियो में खुलेआम धमकी देता है कि वह और रोहित गोदारा मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को मार देंगे.

इस वीडियो में जीशान यह भी दावा करता है कि वह पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिल चुका है. उसका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल देश के गद्दारों के साथ मिले हुए हैं और उनके खालिस्तानी संगठनों से संबंध हैं.

लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई पर खोले कई राज

इस ताजा वीडियो के सामने आने के बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस और जांच एजेंसियां इन दावों की जांच में जुट गई हैं.

