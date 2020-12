आज अमित शाह के साथ नजर आएंगे सौरव गांगुली, कल बंगाल के राज्यपाल से की थी लंबी मीटिंग

पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में एंट्री की अटकलें तेज हो गई है. दरअसल, कल सौरव गांगुली अचानक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने जा पहुंचे और आज वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे. कल की मुलाकात को राजभवन ने महज औपचरिक बताया था, लेकिन कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है.

राज्यपाल से मुलाकात के सवाल पर खुद सौरव गांगुली ने आज कहा कि आखिर वो किसी से क्यों नहीं मिल सकते हैं. इस बीच सौरव गांगुली आज दिल्ली आ रहे हैं. वो डीडीसीए के एक इवेंट में शामिल होंगे. इस इवेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. दरअसल, आज कोटला मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मूर्ति का अनावरण होना है. इस कार्यक्रम में सौरव भी शिरकत करेंगे.

कल हुई थी मुलाकात

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की. राजभवन से बाहर निकलने के बाद सौरव गांगुली ने अपनी मुलाकात को 'कर्टसी कॉल' बताने के अलावा पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया. हालांकि राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि सौरव गांगुली के साथ उनकी कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

Had interaction with ‘Dada’ @SGanguly99 President @BCCI at Raj Bhawan today at 4.30 PM on varied issues.



Accepted his offer for a visit to Eden Gardens, oldest cricket ground in the country established in 1864. pic.twitter.com/tB3Rtb4ZD6