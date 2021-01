Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में आज फिर कोहरे का कहर, विजिबिलिटी बेहद कम, कड़ाके की ठंड

दिल्ली-एनसीआर में सुबह के वक्त घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है. राष्ट्र्रीय राजधानी दिल्ली में देर रात से जो कोहरा (Fog) शुरू हुआ वो सुबह तक और घना होता गया. दिल्ली में कई जगहों पर आज (शनिवार) महज 2 से 3 मीटर की ही विजिबिलिटी देखी गई. ऐसे में राहगीरों को बेहद मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, कोहरे के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है. लिहाजा बेहद जरूरी होने पर ही घरों से निकलें या फिर कोहरा छंटने का इंतजार करें जिससे किसी अनहोनी की आशंका से सुरक्षित रह सकें. दिल्ली की सड़कों पर हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों की लाइट जलाने पर भी विजिबिलिटी बेहद कम है.

दिल्ली के तमाम हिस्सों में घना कोहरा छाने के कारण सड़क पर गाड़ी चलाने में ड्राइवरों को काफी दिक्कत हो रही है. दिल्ली के द्वारका और धौला कुआं में दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफी कम है.

Delhi: Dense fog engulfs parts of the national capital; visuals from near Dwarka (pic 1&2) and Dhaula Kuan (3&4). pic.twitter.com/ZfOwxFw4te