Weather Today: बारिश के बाद दिल्ली में छाया घना कोहरा, पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों में शीत लहर का अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में आज (शनिवार) सुबह घने कोहरे की चादर के साथ धुंध छाई है. साथ ही दिन भर आसमान में बादलों का पहरा रहने की संभावना है. हालांकि, बारिश के बाद दिल्ली के न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में बढ़ोतरी देखी जा रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़कर 12.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक घने कोहरे (Fog) के कारण विजिबिलिटी काफी कम है. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 14 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 10-8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

भारत मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है. जबकि 14 से 28 जनवरी तक दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है. IMD के मुताबिक 13 जनवरी तक मध्य भारत में सामान्य से अधिक बारिश (Rain) होने की संभावना है.

Delhi: Fog engulfs parts of the national capital; visuals from near Burari (photo 1&2) & near Akshardham (photo 3&4).



Minimum temperatures of 12.2 degrees Celsius and 11.8 degrees Celcius recorded at Palam and Safdarjung respectively: India Meteorological Department, Delhi pic.twitter.com/B9yxJmJ0XB