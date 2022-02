Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, शीतलहर का अलर्ट

Delhi Weather Forecast Today: देश की राजधानी और एनसीआर (NCR) में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. राष्ट्रीय राजधानी समेत आस-पास के इलाकों में आज (बुधवार) तड़के बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज बुधवार यानी 9 फरवरी को बिजली चमकने और गरज के साथ दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

वहीं, बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार हैं. बता दें कि मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में बारिश होने की संभावना जताई थी.बारिश और बूंदाबांदी को लेकर IMD की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है.

Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Feroz Shah Road and Mandi House.



IMD has predicted moderate intensity rain & winds with a speed of 20-40 Km/h would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi, today. pic.twitter.com/e6Tj2MZUrM