Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में कम नहीं प्रदूषण, एयर क्वालिटी 'बहुत खराब', बारिश से मिलेगी राहत?

Delhi Weather Forecast Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' कैटेगरी में है. देश की राजधानी में सुबह के वक्त कोहरे (Fog) के साथ आसमान में प्रदूषण की धुंध भी देखी जा रही है. जानकारी के मुताबकि, कोहरे और प्रदूषण (Pollution) की धुंध के कारण कम विजिबिलिटी के चलते रेल यातायात पर भी असर देखने को मिला है.



सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में है. दिल्ली में आज (बुधवार) यानी 02 फरवरी 2022 की सुबह औसतन AQI 343 रिकॉर्ड किया गया जो बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है.

Air quality in Delhi remains in 'very poor' category with overall AQI at 343, in Noida (UP) in 'very poor' category with overall AQI at 358 & in Gurugram (Haryana) in 'very poor' category with overall AQI at 313 as per System of Air Quality&Weather Forecasting And Research(SAFAR) pic.twitter.com/5MCZEOFLud