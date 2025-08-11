दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में दर्दनाक हादसा... स्विमिंग पूल में डूबने से 22 साल के युवक की मौत

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. युवक नगर निगम के स्विमिंग पूल में दोस्तों के साथ नहाने पहुंचा था. शालीमार बाग पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के परिवार से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद ही यह पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, सराय पिपल थला का रहने वाला 22 साल का अंकित अपने दोस्तों के साथ शालीमार बाग स्थित नगर निगम के स्विमिंग पूल में नहाने पहुंचा था. रविवार को ये पूल आम जनता के लिए बंद रहता है, ऐसे में अंकित और उसके साथी अंदर कैसे दाखिल हुए, पूल में कैसे हादसा हुआ, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल सकेंगे. शालीमार बाग थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस मामले को लेकर लोगों से पूछताछ कर रही है.

दरअसल, शालीमार बाग इलाके में नगर निगम का स्विमिंग पूल है. इस पूल में रविवार को आम लोगों के लिए एंट्री बंद रहती है. इसी अवकाश के दिन सराय पिपल थला का रहने वाला 22 वर्षीय अंकित अपने कुछ दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल पहुंचा था. सवाल उठ रहा है कि अंकित और उसके साथी पूल के अंदर अवकाश के दिन कैसे दाखिल हुए.

लोगों का कहना है कि हादसे के समय पूल के पास कोई लाइफगार्ड मौजूद नहीं था. तैरने के दौरान अचानक अंकित पानी में गहराई में चला गया और डूबने लगा. उसके दोस्तों और कुछ अन्य लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अंकित को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कहीं इस हादसे के पीछे लापरवाही या किसी प्रकार की साजिश तो नहीं है. स्विमिंग पूल के प्रवेश से लेकर सुरक्षा प्रबंधों तक सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है.

