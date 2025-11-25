Trade Fair बस और 2 दिन! जानिए टिकट, टाइमिंग, पार्किंग से लेकर एंट्री तक...ट्रेड फेयर की डिटेल

देश की राजधानी दिल्‍ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्‍यापार मेला (International Trade Fair 2025) लगा है. 14 नवंबर से शुरू हुआ यह व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा. दिल्‍ली ट्रेड फेयर का ये 44वां संस्‍करण है. इस साल व्‍यापार मेले (IITF) की थीम 'एक भारत, श्रेष्‍ठ भारत' है. वीकेंड पर ट्रेड फेयर में भारी भीड़ देखी गई. अगर आप भी अब तक इस अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार मेले में नहीं गए हैं तो जाने का प्लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं टिकट, टाइमिंग, एंट्री से लेकर पार्किंग तक की क्या व्यवस्था है. आप सुबह 10 बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक ट्रेड फेयर में एंट्री कर सकते हैं. इसके बाद एंट्री गेट बंद हो जाता है.

दिल्ली ट्रेड फेयर का टिकट कहां मिलेगा?

दिल्ली ट्रेड फेयर का टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है. ऑफलाइन टिकट आप दिल्‍ली मेट्रो के 55 स्‍टेशनों से खरीद सकते हैं.वहीं, ऑनलाइन टिकट आप DMRC Sarthi Momentm2.0 ऐप से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. दिल्ली ट्रेड फेयर के टिकट की कीमत सोमवार से शुक्रवार यानी वीक डेज में 80 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि बच्चों का टिकट 40 रुपये में मिलेगा. इसके अलावा, सीन‍ियर सीट‍िजन और स्‍पेशली दिव्यांगों के ल‍िए एंट्री फ्री है. ये सुविधा उन्‍हें प्रमाण पत्र दिखाने पर दी जाएगी. बता दें कि वीकेंड यानी शनिवार-रविवार को एक टिकट का रेट 150 रुपये और बच्चे का टिकट 60 रुपये का था.

किन लोगों की एंट्री किस गेट से?

ट्रेड फेयर में गेट नंबर 3, 4 (भैरो रोड) 6, और 10 (मथुरा रोड) से प्रवेश कराया जा रहा है.

मेट्रो से आ रहे हैं तो कहां उतरें?

अगर आप मेट्रो से ट्रेड फेयर घूमने आ रहे हैं तो ब्‍लू लाइन पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्‍टेशन (Supreme Court Metro Station) पर उतरना होगा. यहां नीचे उतरते ही आपको भारत मंडपम का रास्‍ता दिखेगा. वहीं, ई-रिक्‍शा भी आसानी से मिल जाएगा. अगर आप बस से ट्रेड फेयर पहुंच रहे हैं तो मथुरा रोड पर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन बस स्टॉप पर उतरना सही रहेगा यहां बस स्‍टॉप के पीछे साइड गेट नंबर-10 मिल जाएगा.वहीं, भैरो मार्ग की ओर से आने वाले लोगों के लिए गेट नंबर-3 और 6 नजदीक रहेगा.

पार्किंग के लिए कहां है व्‍यवस्‍था?

अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेड फेयर जा रहे हैं तो आपको पार्किंग की टेंशन नहीं लेनी है.भारत मंडपम की अंडरग्राउंड पार्किंग में 3,500 से जयादा कारें पार्क हो सकती हैं. वहीं, ITPO ने भैरो मार्ग के किनारे टेंडर के जरिये पार्किंग की जिम्‍मेदारी दे रखी है.





