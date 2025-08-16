दिल्ली के मोती नगर में थार SUV की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक फरार

देश की राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार देर रात पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में तेज रफ्तार थार SUV ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 40 वर्षीय भिक्षु लाल की मौके पर ही मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार यह हादसा सुधर्शन पार्क इलाके के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद भिक्षु लाल खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़े. राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

SUV ने बाइक सवार को रौंदा

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में भिक्षु लाल को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि थार SUV को अमरिंदर सिंह सोढी चला रहे थे. हादसे के बाद उनकी गाड़ी एक ट्रक से भी टकराई और फिर सड़क किनारे खड़ी छोड़ दी गई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वाहन के मालिक की जांच की गई तो पता चला कि यह गाड़ी आरोपी सोढी की ही है और वही इसे चला रहे थे. घटना के बाद से वह फरार हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमों का गठन किया है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पूरी घटना की कड़ी को जोड़ा जा सके. भिक्षु लाल के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Advertisement

चाणक्यपुरी में भी हुआ था ऐसा ही हादसा

इससे पहले अगस्त की शुरुआत में भी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में थार SUV ने सड़क किनारे खड़े दो पैदल राहगीरों को रौंद दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की अपील की है.

---- समाप्त ----