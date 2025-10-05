scorecardresearch
 

युवक की दोस्तों ने ही पीट-पीटकर ली जान, 3 गिरफ्तार... दो की तलाश जारी

महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवक की उसके ही दोस्तों ने पिटाई कर दी. जिससे युवक की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने तीन को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है.

ठाणे में युवक की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक विवाद के बाद कुछ लोगों ने अपने 25 वर्षीय दोस्त की हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक भिवंडी शहर के न्यू आज़ाद नगर इलाके में शनिवार रात हुई इस घटना के सिलसिले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तीनों आरोपी भाई हैं.

शांति नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी घर लौट रहे थे. तभी किसी पुराने मामले को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया. जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी.

पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार 

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. अधिकारी ने बताया कि पीड़ित के परिवार के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. साथ ही पुलिस ने तीन को गिरफ्तार भी कर लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपियों ने युवक को घेर लिया था. जिसके बाद आरोपियों ने युवक की पिटाई कर दी और उसकी मौत हो गई. आरोपियों के पास लाठी और डंडे भी थे, जिसके चलते युवक को किसी ने बचाने की जहमत नहीं जुटा पाई. 

