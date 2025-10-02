स्वामी चैतन्यानंद की तीन करीबी महिलाएं गिरफ्तार, छात्राओं को ढोंगी के पास जाने के लिए ऐसे करतीं थीं मजबूर

स्वामी चैतन्यानंद मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं. दिल्ली पुलिस की टीम अल्मोड़ा के उस गेस्ट हाउस में गई, जहां पार्थसारथी छात्राओं के साथ ठहरे थे. वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को पुष्टि की कि छात्राओं के साथ अनुचित गतिविधियां हुई थीं.

इस मामले में स्वामी की तीन करीबी महिलाओं श्वेता शर्मा (एसोसिएट डीन), भावना कपिल (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) और काजल (सीनियर फैकल्टी) को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि इन महिलाओं ने छात्राओं को धमकाने, दबाव डालने और सबूत नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

स्वामी की तीन करीबी महिलाएं गिरफ्तार

पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया कि वो पार्थसारथी के कहने पर ही कार्रवाई करती थीं. छात्राओं पर अनुशासन और अन्य बहानों के माध्यम से दबाव डालना उनकी जिम्मेदारी थी. पुलिस को यह भी पता चला कि छात्राओं की योग की तस्वीरों पर पार्थसारथी ने अशोभनीय टिप्पणियां की थीं.

तीनों आरोपी महिलाओं ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. जांच में यह सामने आया कि पार्थसारथी अपने किए पर कोई अफसोस नहीं दिखा रहे थे. पुलिस ने सभी सबूत जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

तीनों आरोपी महिलाओं ने अपना जुर्म स्वीकार किया

Advertisement

इस मामले ने स्वामी और उनके संस्थान की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें, दिल्ली में मौजूद शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में उसका एकछत्र राज था. जहां वो गरीब घरों की लड़कियों को टार्गेट करता था. पुलिस अबतक 30 से ज्यादा छात्राओं से पूछताछ कर चुकी है.

---- समाप्त ----