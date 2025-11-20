scorecardresearch
 

दिल्ली: स्टू़डेंट सुसाइड केस में एक्शन, स्कून मैनजमेंट ने हेडमिस्ट्रेस समेत 4 लोगों को किया सस्पेंड

दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या के मामले में हेडमिस्ट्रेस सहित चार स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है. छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई है. छात्र के परिजनों ने निलंबन को अस्थायी बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

युवक की खुदकुशी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है. (File Photo: ITG)
युवक की खुदकुशी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है. (File Photo: ITG)

दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या के मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने हेडमिस्ट्रेस सहित चार स्टाफ सदस्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. निलंबन आदेश के अनुसार, हेडमिस्ट्रेस (कक्षा 4 से 10), कक्षा 9 और 10 की कोऑर्डिनेटर और दो शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है. यह कदम उस समय उठाया गया जब पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

दिल्ली शिक्षा विभाग ने मामले में जांच समिति गठित की है, जो यह देखेगी कि क्या स्कूल ने छात्र की शिकायतों को सही तरीके से संभाला था. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति जल्द अपनी रिपोर्ट देगी.

हेडमिस्ट्रेस समेत चार स्टाफ सदस्य अस्थायी रूप से निलंबित

छात्र के पिता ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि निलंबन केवल अस्थायी है और इससे उन्हें न्याय नहीं मिलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को लंबे समय तक मानसिक रूप से परेशान किया गया था. पिता ने मांग की कि जिन शिक्षकों के नाम एफआईआर में हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए. उनका कहना है कि ऐसा संदेश जाना चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मंगलवार दोपहर करीब 2.34 बजे छात्र राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूद गया था. उसे तुरंत बीएलके सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, छात्र ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें कुछ शिक्षकों के नाम और मानसिक प्रताड़ना का आरोप दर्ज है. 

छात्र ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर की थी खुदकुशी

नोट में उसने परिवार से माफी मांगी और अंग दान की इच्छा भी जताई. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब सहपाठियों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के बयान दर्ज कर रही है. जांच जारी है और आगे की कार्रवाई इन बयानों पर निर्भर करेगी.

