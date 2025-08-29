दिल्ली: महिला ने अचानक नाले में लगा दी छलांग, हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट के पास मिली लाश

देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. 35 साल की एक महिला ने सेक्टर 15 के पास खुले नाले में छलांग लगा दी. पुलिस के अनुसार, केएनके मार्ग पुलिस स्टेशन को शाम 4:11 बजे और 4:19 बजे दो कॉल आए, जिसमें कॉल करने वालों ने बताया कि एक महिला ने जेएनडी कॉलेज के पास नाले में छलांग लगाई और वह डूब रही है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तुरंत सेक्टर 15/16 डिवाइडिंग रोड के पास पहुंची, जहां लोगों ने बताया कि उन्होंने शाम 4:10 बजे के आसपास एक महिला को नाले में कूदते देखा. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाया.

मृतक महिला की नहीं हो सकी पहचान

कई घंटों की तलाशी के बाद महिला का शव हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकाला गया. महिला ने लाल रंग का प्रिंटेड सलवार सूट, लाल कांच की चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था. पुलिस ने बताया कि शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे.

महिला को बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस अब महिला की पहचान करने में जुटी है. शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की शिकायतों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि महिला की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले में तेज बहाव था, जिसके कारण महिला को बचाना मुश्किल हो गया. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास महिला की पहचान से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वे नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.



