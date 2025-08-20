scorecardresearch
 

Feedback

Delhi: डॉग लवर्स ने MCD की डॉग कैचर टीम पर हमला किया, वैन तोड़ी और कुत्ते छुड़ाए, Video

दिल्ली में सोमवार को MCD की डॉग कैचर टीम पर हमला हो गया. रोहिणी में डॉग लवर्स ने वैन तोड़ दी, टीम से मारपीट की और पकड़े गए दो कुत्तों को छुड़ा लिया. वैन का शीशा टूट गया और टायर भी पंक्चर कर दिया गया. मामले में FIR दर्ज कर एक शख्स को हिरासत में लिया गया है.

Advertisement
X
MCD की डॉग कैचर टीम पर हमला (Photo: Screengrab)
MCD की डॉग कैचर टीम पर हमला (Photo: Screengrab)

दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद MCD ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. लेकिन रोहिणी इलाके में सोमवार को डॉग कैचर टीम पर हमला हुआ. जानकारी के मुताबिक, पांच सदस्यीय टीम रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए गई थी. इस दौरान कुछ डॉग लवर्स ने टीम को घेर लिया.

आरोप है कि इन लोगों ने टीम के साथ गाली-गलौज की और मारपीट भी की. इतना ही नहीं, उन्होंने वैन में रखे दो पकड़े गए कुत्तों को जबरन छुड़ा लिया. हमले के दौरान डॉग कैचर वैन को भी नुकसान पहुंचाया गया. वैन का आगे का शीशा तोड़ दिया गया और एक टायर पंक्चर कर दिया गया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

डॉग लवर्स ने डॉग कैचर टीम पर हमला किया

सम्बंधित ख़बरें

Dog_Lovers_SC_Guhar
डॉग लवर्स ने SC से लगाई गुहार 
noida dog lovers
ग्रेटर नोएडा में डॉग लवर्स का प्रदर्शन 
(Photo: Representational)
दिल्ली के रोहिणी में डॉग लवर्स का हंगामा, MCD टीम पर हमला कर छुड़ाए कुत्ते 
Father and son brutally beaten up over stray dogs issue
बोकारो में डॉग लवर पिता-पुत्र ने शख्स को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल 
DOG LOVER PROTEST
नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स का मार्च, बोले- कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो 

इसके बाद MCD ने KN कटजू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों और डॉग कैचर्स द्वारा बनाए गए वीडियो फुटेज को कब्जे में लिया है. CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि बाकी आरोपियों की पहचान की जा सके.

पुलिस ने एक डॉग लवर को हिरासत में लिया

फिलहाल पुलिस ने एक डॉग लवर को हिरासत में लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और MCD की टीमों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ भेजा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement