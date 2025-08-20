Delhi: डॉग लवर्स ने MCD की डॉग कैचर टीम पर हमला किया, वैन तोड़ी और कुत्ते छुड़ाए, Video

दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद MCD ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. लेकिन रोहिणी इलाके में सोमवार को डॉग कैचर टीम पर हमला हुआ. जानकारी के मुताबिक, पांच सदस्यीय टीम रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए गई थी. इस दौरान कुछ डॉग लवर्स ने टीम को घेर लिया.

आरोप है कि इन लोगों ने टीम के साथ गाली-गलौज की और मारपीट भी की. इतना ही नहीं, उन्होंने वैन में रखे दो पकड़े गए कुत्तों को जबरन छुड़ा लिया. हमले के दौरान डॉग कैचर वैन को भी नुकसान पहुंचाया गया. वैन का आगे का शीशा तोड़ दिया गया और एक टायर पंक्चर कर दिया गया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

डॉग लवर्स ने डॉग कैचर टीम पर हमला किया

इसके बाद MCD ने KN कटजू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों और डॉग कैचर्स द्वारा बनाए गए वीडियो फुटेज को कब्जे में लिया है. CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि बाकी आरोपियों की पहचान की जा सके.

पुलिस ने एक डॉग लवर को हिरासत में लिया

फिलहाल पुलिस ने एक डॉग लवर को हिरासत में लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और MCD की टीमों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ भेजा जा रहा है.

---- समाप्त ----