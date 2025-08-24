रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दूसरी गिरफ्तारी, राजकोट से पकड़ा गया आरोपी तहसीन सैय्यद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी तहसीन सैय्यद को गिरफ्तार कर लिया है. तहसीन राजकोट का रहने वाला है और उसने हमले के मुख्य आरोपी राजेश भाई खिमजी सकारिया को 2000 रुपये ट्रांसफर किए थे.

दिल्ली पुलिस ने पहले उसे राजकोट में डिटेन किया, इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया, जहां औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की गई. इससे पहले इस मामले में हमलावर राजेश को पकड़ा गया था.

पुलिस के मुताबिक तहसीन के अलावा आरोपी राजेश के 5 अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की गई थी. जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले की साज़िश में और कौन-कौन शामिल था.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेशभाई पर 2017 से 2024 के बीच राजकोट के भक्तिनगर थाने में मारपीट और शराब रखने से जुड़े पांच केस दर्ज हैं. उस पर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और सीआरपीसी की धाराओं में कई बार रोकथाम की कार्रवाई भी हुई थी. 2021 में उसे बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत राजकोट से बाहर भी किया गया था.

2017 के एक केस में उस पर तलवार से वार कर एक शख्स को घायल करने और डंडे से पीटने का आरोप था. 2022 में पत्नी से झगड़े के बाद उसने ब्लेड से खुद को घायल कर परिवार को डराया था, जिसके चलते उसे 9 टांके लगे थे. पुलिस के मुताबिक वह अवैध शराब की तस्करी में भी शामिल रहा है.

दिल्ली पुलिस ने अब तक आरोपी के 10 से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की है. उसका मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. शुरुआती पूछताछ में राजेश ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रामलीला मैदान में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करना चाहता था.

