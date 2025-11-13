scorecardresearch
 

आतंकी साजिश में इस्तेमाल चौथी कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में मिली, मौके पर पहुंचा बम स्क्वॉड

अब तक जांच में चार गाड़ियां सामने आ चुकी हैं. एटीएस और एनआईए की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं. अधिकारियों ने मौके पर बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम को बुलाया है, जो इस गाड़ी की जांच में जुट गए हैं.

सिल्वर कलर की ब्रेजा कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ी मिली है. (Photo- ITG)
दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने अब आतंकियों की चौथी संदिग्ध कार का सुराग लगाया है. सिल्वर कलर की एक मारुति ब्रेजा फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ी मिली है. एटीएस और एनआईए की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं. अधिकारियों ने मौके पर बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम को बुलाया है, जो इस गाड़ी की जांच में जुट गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, यह ब्रेजा कार भी डॉ. उमर नबी की मूवमेंट और नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है, जो सोमवार को हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था. यह ब्रेजा कार भी उसी डॉ शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी एक और कार छापेमारी के दौरान पड़ी गई थी. उसमें पुलिस को असॉल्ट राइफल मिली थी.

जांच में अब तक चार गाड़ियां आईं सामने

जवाद अहमद सिद्दीकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं (Photo: ITG)
Dr. Babar of Saharanpur (Photo- ITG)
A view of the Al-Falah University after 2,900 kg of explosives and inflammable material was recovered from two rented rooms of a Kashmiri doctor earlier this week.
अब तक जांच में चार गाड़ियां सामने आ चुकी हैं. एक मारूति स्विफ्ट, जो डॉ शाहीन के नाम पर थी और फरीदाबाद में रेड के दौरान बरामद हुई थी. इसमें असॉल्ट राइफल मिली थी. दूसरी गाड़ी सफेद रंग की i20, जिसे उमर नबी चला रहा था और जिसके जरिए धमाका किया गया. तीसरी गाड़ी है लाल रंग की इको स्पोर्ट, जिसकी जांच अभी जारी है. और अब ब्रेजा, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग से बरामद की गई है.

फरीदाबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस को अस्थायी रूप से सील कर दिया है. सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछताछ की जा रही है कि यह वाहन कब और किसने पार्क किया था. जांच एजेंसियों को शक है कि इस ब्रेजा का इस्तेमाल या तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए हुआ या धमाके से पहले विस्फोटक सामग्री के ट्रांसफर में.

नया CCTV फुटेज आया सामने, दिखा डॉ उमर

इस बीच लाल किले के पास हुए विस्फोट वाले दिन का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें आतंकी डॉ. उमर नबी बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा से दिल्ली में प्रवेश करते और बाद में रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है.

बदरपुर टोल प्लाजा के फुटेज में उमर को एक सफेद हुंडई i20 कार चलाते हुए और विस्फोट वाले दिन 10 नवंबर को सुबह लगभग 8.02 बजे टोल गेट पर रुकते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में कार थोड़ी देर रुकती है, उस समय उमर नकदी निकालकर टोल ऑपरेटर को देता है और फिर आगे बढ़ता है.

जांचकर्ताओं ने कहा कि मास्क पहने उमर बार-बार सीसीटीवी कैमरे की ओर देख रहा था. इससे पता चलता है कि उसे पता था कि सुरक्षा एजेंसियां ​​उसकी तलाश में हैं.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार की पिछली सीट पर एक बड़ा बैग भी रखा हुआ देखा जा सकता है जिसमें विस्फोटक होने की आशंका है. अधिकारी ने आगे कहा, "सीसीटीवी कैमरे की ओर उसकी बार-बार नजरें इस बात का संकेत है कि उसे पता था कि एजेंसियां ​​उसकी तलाश कर रही हैं, और वह सतर्क होकर अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रहा था."

उसी दिन बाद में रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद के पास वाली गली के एक और सीसीटीवी क्लिप में उमर को एक संकरी गली में चलते हुए दिखा है, फिर वह थोड़ी देर के लिए अपना सिर घुमाता है. उसी पल उसका चेहरा कैमरे में साफ कैद हो जाता है. 

---- समाप्त ----
