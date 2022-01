Delhi Weather: दिल्ली में अगस्त जैसी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी

Delhi Rain Today: पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर का मौसम (Mausam) बदल गया है. राजधानी के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश (Rain) का सिलसिला जारी है. ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान (Temperature) में गिरावट आई है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी और आस-पास के इलाकों में आज (शनिवार) रुक-रुककर बारिश होते रहने का अनुमान जताया है.

हालांकि, वीकेंड कर्फ्यू होने की वजह से लोगों को जलभराव के कारण जाम जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना होगा. दरअसल, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लग गया है. सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई-पास के साथ ही बाहर निकलने की इजाजत है.

#WATCH: Early morning showers at Minto Road in Delhi pic.twitter.com/ptNCVTQwOI — ANI (@ANI) January 8, 2022

ऐसे में सड़कों पर जलभराव (Waterlogged) के बीच भी जाम नहीं लगेगा. बता दें कि मंडावली इलाके में भारी बारिश (Heavy Rainfall) के कारण सड़कों पर भारी जलभराव है.

Delhi | Water-logging at an underpass in Pul Pehlad Pur, following overnight rainfall in the city pic.twitter.com/rH5DcEDZpL January 8, 2022

Heavy rainfall causes waterlogging at the Mandawali underpass in East Delhi. pic.twitter.com/Vu0HR9PUmc — ANI (@ANI) January 8, 2022

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में दिल्‍ली, गाजियाबाद, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी, नूह और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्‍यम बारिश होने की संभावना है.

#WATCH: Rain lashes Delhi-NCR; visuals from Chanakyapuri area



"Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain would occur over & adjoining areas of entire Delhi and NCR (Gurugram, Faridabad, Manesar, Ballabhgarh) during the next 2 hours," says India Meteorological Department pic.twitter.com/0ue7HoLvMj — ANI (@ANI) January 7, 2022

हालांकि, बारिश होने से दिल्ली में वायु प्रदूषण (Pollution) में कमी आ सकती है. दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार होने की उम्मीद है. मौसम पूर्वानुमान (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में 9 जनवरी तक बारिश (Rain) की गतिविधियां जारी रहेंगी. मौसम विभाग ने 8 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया था. इस दौरान अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जबकि और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रह सकता है. बारिश के बाद अब ठिठुरन बढ़ सकती है.

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi ( ), NCR ( Gurugram, Manesar) Farukhnagar, Rewari (Haryana) . Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of many places of Delhi ( ), — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 8, 2022

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, गाजियाबाद, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शीतलहर से मामूली राहत मिलने के बाद भी दिल्ली में अब ठंड बढ़ने की उम्मीद है.

Delhi Weather Forecast IMD Updates

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब श्रेणी में है. हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है. वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी से मामूली सुधार के साथ मध्यम स्तर में आ सकता है.

बता दें कि एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.