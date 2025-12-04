scorecardresearch
 
राजघाट विजिट, पीएम मोदी से मीटिंग... पढ़ें- पुतिन के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन गुरुवार शाम दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. यात्रा के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. शुक्रवार को सम्मान समारोह, राजघाट पर श्रद्धांजलि, द्विपक्षीय बैठक और प्रेस बयान का कार्यक्रम तय है. दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Photo: PTI)
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को दो दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे. यह पुतिन की 2022 में शुरू हुए यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत की पहली यात्रा है. उनकी इस यात्रा को भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.पुतिन गुरुवार शाम 6 बजकर 35 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचे. इसके बाद शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनके साथ निजी रात्रिभोज बैठक की. दोनों नेताओं के बीच वैश्विक स्थिति और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई.

शुक्रवार, 5 दिसंबर को पुतिन के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हैं. सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा. इसके बाद 11 बजकर 30 मिनट पर पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. राजघाट कार्यक्रम के तुरंत बाद 11 बजकर 50 मिनट पर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक है. यह बैठक हैदराबाद हाउस में होगी, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर दोनों नेता संयुक्त प्रेस बयान देंगे.

राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत

शाम 7 बजे पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मिलेंगे. इस बैठक में भी द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी. इसके बाद रात 9 बजे पुतिन भारत से रवाना होंगे. इस यात्रा में रक्षा सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है. दोनों देशों ने एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सु-57 लड़ाकू विमानों से जुड़े मुद्दों पर बात की.

दो दिन की यात्रा में कई मुद्दों पर चर्चा

ऊर्जा क्षेत्र में भी तेल आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा हुई. साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. पुतिन की यात्रा ने एक बार फिर भारत-रूस के वर्षों पुराने भरोसे और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संदेश दिया है.

