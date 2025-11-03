scorecardresearch
 

दिल्ली में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी इंजीनियर की कार में मिली अनजान लाश, CCTV से हुआ हैरान करने वाला खुलासा

दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के पास एक रेलवे इंजीनियर की कार में बिहार के रहने वाले 28 साल के जावेद का शव मिला. जांच में खुलासा हुआ कि वह गलती से कार में बंद हो गया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई. CCTV फुटेज में जावेद को अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते देखा गया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट दम घुटने से मौत की बताई है.

कार में मिली लाश (Photo: AI-generated)

दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास खड़ी कार में एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया. यह घटना 31 अक्टूबर की शाम सामने आई, जब रेलवे इंजीनियर की कार की पिछली सीट पर 28 साल के युवक जावेद का शव बरामद किया गया. पुलिस जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि जावेद की मौत दम घुटने से हुई थी, जो गलती से कार के अंदर बंद हो जाने के कारण हुआ.

कार में मिली शख्स की लाश

पुलिस के अनुसार, शाम करीब 7:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि आनंद विहार स्टेशन के पास एक कार में एक युवक बेहोश पड़ा है. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि युवक मृत अवस्था में था. जांच में उसकी पहचान बिहार के पूर्णिया निवासी जावेद के रूप में हुई. उसके पास से एक बैग, मोबाइल फोन और कपड़े बरामद किए गए. शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं.

पुलिस ने जब आस-पास के CCTV फुटेज खंगाले तो सारा घटनाक्रम स्पष्ट हो गया. फुटेज में दिखा कि सुबह 10:49 बजे रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) गुरु प्रताप ने अपनी कार पार्क की और ऑफिस चले गए. उन्होंने कार को लॉक नहीं किया था.

पेशे से मजदूर था जावेद

करीब 11:22 बजे, जावेद जो पेशे से मजदूर था और बिहार जाने के लिए आनंद विहार स्टेशन आया था, कार में जाकर पीछे की सीट पर बैठ गया. पुलिस का अनुमान है कि वह शायद धूप या भीड़ से बचने के लिए कार में बैठ गया था. लेकिन दोपहर 1:50 बजे, इंजीनियर के एक स्टाफ सदस्य ने कार से लंचबॉक्स निकालने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया, बिना यह जाने कि अंदर कोई मौजूद है. 

Advertisement

इसके बाद CCTV फुटेज में 1:54 से 3:13 बजे के बीच जावेद को बेचैनी से दरवाजा खोलने की कोशिश करते देखा गया. शाम 5:34 बजे, जब इंजीनियर गुरु प्रताप कार के पास लौटे, तो उन्होंने जावेद को अचेत पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि मौत दम घुटने से हुई थी. पुलिस ने बताया कि मामले में कोई आपराधिक एंगल नहीं मिला है लेकिन जांच जारी है.

