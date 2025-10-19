scorecardresearch
 

Delhi: पूर्व लिव-इन पार्टनर ने प्रेग्नेंट महिला की चाकू से कर दी हत्या... पति ने हमलावर को मार डाला

नई दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक प्रेग्नेंट महिला की उसके पूर्व एक्स पार्टनर ने चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना उस समय हुई जब महिला अपने पति के साथ जा रही थी. इस दौरान महिला के पति ने हमलावर को मार डाला. पुलिस ने कहा कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया. घायल पति का इलाज जारी है.

एक्स पार्टनर ने कर दी हत्या. (Photo: Representational)
दिल्ली के नबी करीम इलाके में दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक प्रेग्नेंट महिला की उसके पूर्व पार्टनर ने चाकू मारकर हत्या कर दी. इस दौरान महिला के पति ने आरोपी को मार दिया. मृतक महिला की पहचान 22 वर्षीय शालिनी के रूप में हुई है, जो अपने पति 23 वर्षीय आकाश के साथ जा रही थी. उसके दो बच्चे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी 34 वर्षीय आशु उर्फ शैलेन्द्र आपराधिक रिकॉर्ड वाला था. वह नबी करीम थाना क्षेत्र का बदमाश था.

एजेंसी के अनुसार, घटना रात लगभग 10.15 बजे उस समय हुई, जब आकाश और शालिनी कुतुब रोड की ओर जा रहे थे. इसी दौरान आशु अचानक वहां पहुंचा और आकाश पर चाकू से हमला कर दिया. आकाश ने पहला वार बचा लिया, लेकिन इसके बाद आशु ने शालिनी की ओर बढ़ते हुए उस पर ई-रिक्शा में कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

आकाश अपनी पत्नी को बचाने दौड़ा, इस दौरान हमलावर ने उसे भी चाकू मारे. आकाश ने इस दौरान आशु से उसका चाकू छीनकर उस पर वार किया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद स्थानीय लोगों और शालिनी के भाई रोहित ने घायल आकाश को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में शालिनी और आशु को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि आकाश का इलाज चल रहा है.

हथौड़े से वार कर लिव इन पार्टनर की हत्या, ढाई साल के मासूम के सामने शव लगाया ठिकाने, पत्नी और साले ने दिया साथ

जांच में पता चला कि शालिनी प्रेग्नेंट थी और आशु दावा कर रहा था कि वही शालिनी के होने वाले बच्चे का पिता है. पुलिस ने कहा कि शालिनी और आकाश का वैवाहिक जीवन कुछ साल पहले तनावपूर्ण रहा था. शालिनी आशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थी. बाद में वह आकाश के पास लौट आई थी और अपने बच्चों व पति के साथ रहने लगी. 

इसी बात से आशु नाराज था. पुलिस ने बताया कि आरोपी आशु के आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड मौजूद था. आकाश के खिलाफ भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. शालिनी की मां शीला की शिकायत पर पुलिस ने नबी करीम थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने पूरे इलाके में घटना की सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर आगे की जांच तेज कर दी है.

