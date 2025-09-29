'BJP-NDA ने सुशासन की परिभाषा दी...', दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर के उद्घाटन पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नवनिर्मित दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की स्थापना को 45 साल हो गए हैं. 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो वीके मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की पहली जिम्मेदारी मिली.

पीएम मोदी ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं. अटल जी, आडवाणी जी, नाना जी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी... ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के आशीर्वाद और परिश्रम से ये पार्टी आगे बढ़ी है, लेकिन जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था."

पीएम मोदी ने कहा, "दिल्ली और बीजेपी का संबंध सिर्फ एक शहर और पार्टी का नहीं है. ये संबंध सेवा, संस्कार और सुख-दुख की साथी होने का है. पहले जनसंघ के रूप में और फिर भाजपा के रूप में... हमारी पार्टी दिल्ली के दिल से, दिल्ली के हितों से जुड़ी रही है."

पीएम ने कहा, "आपातकाल के दौर में, दिल्ली के लोगों के साथ जनसंघ के नेताओं ने सत्ता के दमन के खिलाफ संघर्ष किया. 1984 में जिन सिख दंगों में दिल्ली की आत्मा पर मानवता पर एक भयंकर आघात हुआ... उस संकट काल में भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सिख भाईयों की हर संभव रक्षा की. दिल्ली और बीजेपी का साथ... भावना का है, भरोसे का है.

Advertisement

पीएम मोदी ने कहा, "तब डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी. और उसी दौर में दिल्ली जनसंघ को भी वैद्य गुरुदत्त जी के रूप में अपना पहला अध्यक्ष मिला." उन्होंने कहा, "हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है. कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं है, ये मजबूत कड़ियां हैं, जो पार्टी को जमीन से, जन-अपेक्षाओं से जोड़े रखती है. भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है."

प्रधानमंत्री ने कहा, "1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो वीके मल्होत्रा जी को दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली. आज दिल्ली भाजपा जिस मजबूती में है, वो बीते दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम का परिणाम है."

---- समाप्त ----