भारत से ब्रह्मोस एंटी-शिप क्रूज मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, 2780 करोड़ रुपये में हुई डील

रक्षा निर्यात बढ़ाने की सरकार की योजनाओं को बड़ी सफलता मिली है. फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से एक अनुबंध किया है. इसके मुताबिक, फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के करीब 375 मिलियन (2 हजार 780 करोड़ रुपए) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा.

भारत-रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा दिखाते हुए फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी है. बता दें कि तीन दिन पहले इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आईएनएस विशाखापत्तनम से सफल परीक्षण किया था. भारतीय नौसेना के मुताबिक इस मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी तट के पास समुद्र में किया गया. ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में हमला करने वाले वैरिएंट ने अपनी अधिकतम सीमा हासिल की और टारगेट को पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त कर दिया.

Philippines has accepted BrahMos Aerospace Pvt Ltd's proposal worth USD 374.9 million to supply Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project for its navy. The Notice of Award has been communicated to BrahMos officials by the Philippines Department of National Defense