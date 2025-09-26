scorecardresearch
 

मॉनसून की विदाई के बाद भी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, मौसम पर आया ये अपडेट

दिल्ली से मॉनसून की विदाई हो गई है लेकिन फिर भी 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, इस मॉनसून सीजन में दिल्ली में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है.

दिल्ली में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच बूंदाबांदी की संभावना (File Photo-PTI)
इस साल दिल्ली में मॉनसून अपने निर्धारित समय से दो दिन की देरी से आया था और एक दिन पहले ही रुखसत हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की अपने सामान्य निर्धारित समय से एक दिन पहले ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आधिकारिक रूप से वापसी हो गई है. IMD के मुताबिक, दिल्ली से मॉनसून की विदाई की सामान्य तारीख 25 सितंबर है.  

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले साल यानी 2024 में दिल्ली से मॉनसून 2 अक्टूबर को विदा हुआ था.इस साल दिल्ली में मॉनसून दो दिन की देरी से आया और एक दिन पहले चला गया. मौसम विभाग ने जानकारी दी कि इस मॉनसून सीजन में दिल्ली में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हुई है.

ताजा मौसम की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं, 28 सितंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियल रह सकता है.

दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना
मॉनसून की विदाई का मतलब यह नहीं कि दिल्ली या आसपास के इलाकों में बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने की संभावना है. यह सिस्टम मध्य भारत के हिस्सों से होकर जाएगा लेकिन उत्तर भारत के मैदानों तक नहीं पहुंचेगा. फिर भी जैसे ही यह मध्य मध्य प्रदेश और आसपास पहुंचेगा तो इसके किनारे के बादल दिल्ली तक पहुंच सकते हैं. दिल्ली में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है.

दिल्ली में कितनी हुई मॉनसून की बारिश?
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, इस मॉनसून सीजन में दिल्ली में 41% अधिक बारिश हुई है. दिल्ली में कुल बारिश 902.6 मिमी रही, जबकि मौसमी औसत 640.4 मिमी है. 
 

