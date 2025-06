दिल्ली की मानसून तैयारी की खुली पोल, IGI एयरपोर्ट के पास NH8 पर नाले 'गायब', NHAI को नए ड्रेनेज का निर्देश

पिछले 20 साल में IGI एयरपोर्ट के आसपास हाईवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, लेकिन पुराने नालों को बचाने या जोड़ने का कोई प्लान नहीं बनाया गया. NHAI ने सड़कें बनाईं, MCD ने अंदरूनी नाले संभाले, एयरपोर्ट ने अपना नेटवर्क देखा और DMRC ने मेट्रो पर काम किया. लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बचा हुआ पानी कहां जाएगा.

X

Despite two days of on-ground inspections and manual tracing of drain lines from Mahipalpur to Rangpuri via Aerocity, officials could not locate the original discharge route. (Image: X/@kgahlot)