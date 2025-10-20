नरेला: जूते बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की 16 गाड़ियां

राजधान दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में दिवाली के दिन सोमवार को एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी चार मंजिला इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रह हैं. हालांकि, आग में फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई है. फैक्ट्री में रखा लाखों रुपये का सामान भी नष्ट हो गया.

अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. राहत की बात यह है कि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

