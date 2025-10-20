scorecardresearch
 

नरेला: जूते बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की 16 गाड़ियां

दिवाली के मौके पर दिल्ली के नरेला इलाके में सोमवार को एक चार मंजिला जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर तैनात हैं.

नरेला DSIIDC फैक्ट्री मे भीषण आग
राजधान दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में दिवाली के दिन सोमवार को एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी चार मंजिला इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रह हैं. हालांकि, आग में फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई है. फैक्ट्री में रखा लाखों रुपये का सामान भी नष्ट हो गया.

अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. राहत की बात यह है कि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

