दिल्ली: राजा गार्डन में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग, चार लोगों की हुई मौत

देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके राजा गार्डन में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते लपटों ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर काम कर रहे कर्मचारी फंस गए. इस घटना में चार कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

दोपहर के तीन बजे लगी आग

पुलिस के मुताबिक, आज दोपहर करीब 3 बजे मोती नगर थाने को सूचना मिली कि राजा गार्डन रिंग रोड स्थित महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग गई है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां, थाना मोती नगर के एसएचओ और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. आग मुख्य रूप से शोरूम के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी. दमकलकर्मियों ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आग पर काबू पाया.

तीसरी मंजिल पर फंसे कर्मचारी नहीं निकल पाए बाहर

हालांकि इस बीच तीसरी मंजिल पर काम कर रहे चार कर्मचारी अंदर ही फंस गए थे. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा. अस्पताल में डॉक्टरों ने दो लड़कियों और एक लड़के को मृत घोषित कर दिया. मृतक तीनों शोरूम में बतौर वर्कर काम करते थे. चौथे कर्मचारी संदीप का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

दमकल कर्मी भी हुआ घायल

इस हादसे में एक दमकलकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि चार लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है और आगे की जांच की जा रही है कि आग लगने की वजह क्या थी. शुरुआती आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, लेकिन सही कारण की पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कर्मचारी बाहर निकल भी नहीं पाए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, मृतकों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.



