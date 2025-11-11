scorecardresearch
 

Delhi Blast: लालकिला मेट्रो स्टेशन बुधवार को भी रहेगा बंद, धमाके के बाद एहतियाती कदम

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मंगलवार को बताया कि लालकिला मेट्रो स्टेशन बुधवार को भी बंद रहेगा. यह फैसला सोमवार शाम लालकिला के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों से लिया गया है. धमाके में 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए थे. आसपास के इलाकों में ट्रैफिक और बाजारों पर भी असर पड़ा है.

सुरक्षा कारणों से बुधवार को बंद रहेगा लालकिला मेट्रो स्टेशन (File Photo: ITG)
सुरक्षा कारणों से बुधवार को बंद रहेगा लालकिला मेट्रो स्टेशन (File Photo: ITG)

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने मंगलवार को घोषणा की कि लालकिला मेट्रो स्टेशन बुधवार को भी बंद रहेगा. निगम ने कहा कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है.

डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुरक्षा कारणों से लालकिला मेट्रो स्टेशन 12 नवंबर को भी बंद रहेगा. बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू रहेंगे.

बुधवार को बंद रहेगा लालकिला मेट्रो स्टेशन

यह कदम उस भयानक धमाके के बाद उठाया गया है जो सोमवार शाम लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था. एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 20 लोग घायल हो गए थे. धमाके में कई वाहन जलकर खाक हो गए थे.

धमाके के बाद से पूरे लालकिला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं.

12 नवंबर को भी बंद रहेगा लालकिला मेट्रो स्टेशन
12 नवंबर को भी बंद रहेगा लालकिला मेट्रो स्टेशन

धमाके के बाद एहतियाती कदम उठाया

इसी के साथ लालकिला के आसपास का इलाका और पास के बाजार जैसे चांदनी चौक और अन्य मार्केट क्षेत्र भी आज बंद रहे. इलाके में ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है ताकि जांच कार्य में बाधा न हो.

दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद एहतियाती कदम के तहत यह बंदी जारी रहेगी जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती.

