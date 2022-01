हामिद अंसारी के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार - भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जो कहा है वह गलत है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित राष्ट्र है. उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी पड़ोसी देश में परेशानी का सामना कर रहे अल्पसंख्यक भारत में शरण लेना पसंद करते हैं क्योंकि भारत सुरक्षित है. आइए अपने महान राष्ट्र के आभारी रहें.

What Hamid Ansari Ji said is wrong..

I belong to a minority community and I can proudly say that India is safest nation.



Minorities facing trouble in any of our neighboring countries prefer to seek refuge in India because India is safe.

Let's be grateful to our great nation.