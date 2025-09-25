दिल्ली: नवरात्रि पर पहले ज्योत ले जाने की छिड़ी जंग, 2 गुटों में हुई चाकूबाजी, दो घायल

नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर से ज्योत लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के दो गुटों में झगड़ा हो गया जो बाद में खूनखराबे तक पहुंच गया. दोनों समूह एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे. इस बीच डीजे की तेज आवाज पर विवाद बढ़ा और बात हाथापाई तक पहुंच गयी. इसके बाद एक गुट ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया.

पहले ज्योत ले जाने को लेकर विवाद

इस वारदात में 26 साल के विनोद कुमार और 29 साल के मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को मौके से ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. सूचना मिलते ही आईपी एस्टेट थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक दूसरा गुट ज्योत लेकर वहां से जा चुका था.

पुलिस ने बरामद किया चाकू

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया. जांच के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान कन्हैया उर्फ विवेक (21) और 17 साल के नाबालिग के रूप में हुई है. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. नवरात्रि जैसे धार्मिक अवसर पर इस तरह की हिंसा ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे.

