एक लाख की साड़ी के बाद, गहनों की चोरी, ट्रेड फेयर में रंगे हाथों पकड़ी गई दो महिलाएं

देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 'भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला' (IITF) में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच शनिवार को दिल्ली पुलिस ने दो महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी महिलाएं स्टॉल से आभूषण चोरी कर भागने की कोशिश कर रही थीं. मेला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार चोरी की शिकायतों ने आयोजकों और विक्रेताओं दोनों की चिंता बढ़ा दी है.



गहने चुराकर भागने की कोशिश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना तब सामने आई जब पुलिस की विशेष टीमें बाहरी हॉल के पास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थीं. दो महिलाएं योगिता और उमा चोरी किए गए गहनों के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं. पुलिस टीम ने तुरंत दोनों को रोककर पूछताछ की, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ.

शनिवार को कम से कम तीन स्टॉल में चोरी की कोशिश की बात सामने आई. हालांकि, पुलिस को अभी तक उस घटना की औपचारिक शिकायत नहीं मिली है जिसमें एक लाख रुपये की साड़ी चोरी होने का दावा किया गया था. फिर भी पुलिस CCTV फुटेज की मदद से उस मामले की भी जांच कर रही है.

पुलिस ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा

आरोपी महिलाओं द्वारा जिन स्टॉलों को निशाना बनाया गया, वो हॉल नंबर-1 में स्थित हैं. स्टॉल Q-11 और Q-10 के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि उनकी डिस्प्ले से ब्रैसलेट और अन्य ज्वेलरी गायब हो गई थी. CCTV फुटेज में आरोपी महिलाएं चोरी करते हुए नजर आईं, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए आभूषणों की कीमत करीब 25,000 रुपये है और सभी पीड़ित विक्रेताओं ने पुष्टि की है कि ये वही सामान है जो उनके स्टॉल से गायब हुआ था. मेले में मौजूद कई अन्य दुकानदारों ने भी दिनभर चोरी की कोशिशों की शिकायत की.

मेले में बढ़ाई गई सुरक्षा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हर रिपोर्टेड घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. सुरक्षा टीमों को सतर्क कर दिया गया है और संदिग्ध लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है.' उन्होंने यह भी बताया कि कुछ चोर महिलाएं भीड़भाड़ का फायदा उठाकर सामान छुपा लेती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं.

IITF में भीड़ बढ़ने के साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, जिससे मेले के आयोजक सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. पुलिस द्वारा पकड़ी गई दोनों महिलाओं से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या वो किसी संगठित गैंग का हिस्सा हैं.



