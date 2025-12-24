scorecardresearch
 
IGI एयरपोर्ट पर यात्री को पीटने वाले पायलट पर FIR दर्ज, अंकित दीवान की टूटी नाक की हड्डी

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक यात्री से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोप एक ऑफ ड्यूटी एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट पर है. पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने मारपीट की जांच शुरू की (Photo: Social Media)
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री से कथित मारपीट के मामले में जांच शुरू कर दी गई है. यह मामला एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक ऑफ ड्यूटी पायलट से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है और सबूत जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता अंकित दीवान को मंगलवार को बयान दर्ज कराने, सबूत सौंपने और मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था. वहीं आरोपी पायलट की ओर से भी एक काउंटर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी जांच की जा रही है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि टर्मिनल 1 के सुरक्षा क्षेत्र में और उसके आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र की जा रही है. इन फुटेज के जरिए पूरे घटनाक्रम को क्रमवार तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने दर्ज किया  प्रत्यक्षदर्शियों के बयान

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 126 गलत तरीके से रोकना और धारा 351 आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर पीड़ित अंकित दीवान की ओर से सोमवार को ईमेल के जरिए दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई.

शिकायत के अनुसार, 19 दिसंबर को टर्मिनल 1 के सुरक्षा चेकपॉइंट के पास दीवान ने कुछ एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा कतार तोड़े जाने पर आपत्ति जताई थी. इसी बात को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के कप्तान वीरेंद्र सेजवाल ने कथित रूप से सार्वजनिक स्थान पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की.

अंकित दीवान ने मंगलवार को दर्ज कराए थे बयान

दीवान का आरोप है कि इस घटना में उन्हें चोटें आईं और उनकी सात वर्षीय बेटी मानसिक रूप से आहत हुई, जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी. बाद में कराई गई सीटी स्कैन रिपोर्ट में उनकी नाक की बाईं हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि वह इस घटना से अवगत है और आरोपी पायलट को आंतरिक जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से आधिकारिक ड्यूटी से हटा दिया गया है.

