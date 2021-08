दिल्ली की बारिश ने तोड़ा दशकों का रिकॉर्ड, 1961 के बाद पहली बार अगस्त में इतनी बरसात

Delhi Rain Today: दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बरसात ने मॉनसून के इस सीजन की बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान यानी शनिवार सुबह 8.30 बजे तक दिल्ली में 138.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है. यह अगस्त महीने में दिल्ली में किसी भी एक दिन में हुई सबसे ज्यादा (Record Rain) बारिश है.

Delhi's Safdarjung observatory records 138.8mm rain in the last 24 hours till 8.30am today. This is the season's highest one-day rain: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/MdiDJ9LwIF — ANI (@ANI) August 21, 2021

भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार इससे पहले अगस्त महीने में एक दिन का सर्वाधिक बारिश का रिकार्ड 02 अगस्त 1961 के नाम है, जब 184 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी.

Delhi Record Rain Today 21 August 2021

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण सड़कों पर जलभराव (Waterlogged) से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा है. भारी बारिश (Heavy Rainfall) के कारण दिल्ली के कई अंडरपास तालाब बन गए हैं.

Delhi's Pul Prahladpur underpass completely waterlogged as heavy rains lash the national capital.



"We are stranded here since midnight due to waterlogging. Roads ahead are jammed," says a garbage truck driver pic.twitter.com/9mcAzGus7l — ANI (@ANI) August 21, 2021

सड़कों पर यातायात प्रभावित है. हालांकि, शनिवार होने की वजह से दफ्तर जाने वालों की भीड़ कम है लेकिन साप्ताहिक अवकाश एवं रक्षाबंधन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक है.

Delhi | Traffic congestion near Dwarka-Palam flyover due to waterlogging as a result of heavy rainfall in the city pic.twitter.com/6jgAyVzELw — ANI (@ANI) August 21, 2021

जलभराव (Waterlogging) की वजह से आजाद मार्केट अंडरपास को बंद कर दिया गया है. हांलाकि, बारिश से दिल्लीवालों को उमस और गर्मी से मामूली राहत मिली है. हवा में ठंडक से मौसम सुहावना हो गया है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली में आज यानी 21 अगस्त के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट (orange alert) जारी किया है.