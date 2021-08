Delhi Weather: दिल्ली में गरज के साथ बारिश, ITO में जलजमाव, आजाद मार्केट अंडरपास भी बंद

Rain in Delhi Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है वहीं, भारी बारिश (Heavy Rainfall) के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जलजमाव (Waterlogged) मुसीबत बना है.



भारी बारिश से सड़कों पर पानी, यातायात प्रभावित

दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव (Waterlogging) के कारण गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी है. दिल्ली के आईटीओ इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है.

#WATCH | Delhi: Vehicular movement affected due to waterlogging in ITO area following rainfall in parts of the national capital pic.twitter.com/QZLxwWugG7 — ANI (@ANI) August 21, 2021

वहीं, आजाद मार्किट अंडरपास को पानी भरने के कारण बंद कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आजाद मार्किट अंडरपास में 1.5 फीट तक पानी भर गया है.

Traffic Alert



Azad Market Underpass is closed due to 1.5 feet waterlogging, Please avoid using this route. Sorry for the inconvenience. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 21, 2021



मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक बारिश होने की वजह से दिल्ली के तापमान (Temperature) में भी गिरावट आई है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है.

दिल्ली-एनसीआर में कल यानी शुक्रवार शाम से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली में आज यानी 21 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज (शनिवार) मध्यम बारिश होगी.

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं, 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

#WATCH | Delhi: Roads waterlogged in Pragati Maidan area as the national capital continues to receive rainfall pic.twitter.com/UY1LsFUt0A — ANI (@ANI) August 21, 2021

मौसम विभाग ने अगस्त महीने में दिल्ली के लिए सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान जताया है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

Delhi Weather Forecast IMD Updates

दिल्ली के तीन जिलों में सामान्य से कम हुई मॉनसून की बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के तीन जिलों में इस मॉनसून के मौसम में अब तक कम बारिश दर्ज की गई है. जबकि चार जिलों में अधिक बारिश हुई है. उत्तर पूर्व दिल्ली में एक जून से 491.6 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा के मुकाबले केवल 154 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.

वहीं, पूर्वी दिल्ली में अब तक 297.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 39 प्रतिशत कम है. दक्षिण दिल्ली में अब तक 371.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जो सामान्य से 24 प्रतिशत कम है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार केवल उत्तर दिल्ली में 677.7 मिलीमीटर बारिश हुई है जो अत्यधिक है. महीने के आखिरी दस दिन में अच्छी बारिश से राजधानी में वर्षा के स्तर में कमी को पूरा किया जा सकता है.