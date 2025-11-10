Delhi Blast: क्या ये आतंकवादी हमला था? हुंडई i20 कार में धमाका, अब तक के ये 5 बड़े अपडेट्स...

दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल उठी है. सोमवार की शाम करीब 6.52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाके के बाद अफरातफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या फटा, शुरुआत में कुछ लोग सिलेंडर ब्लास्ट की बात कर रहे थे. लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो गई कि ये कोई बड़ा धमाका है.

हालांकि ये आतंकवादी हमला था या फिर किसी शरारती तत्व का इसमें हाथ है, इसको लेकर अभी कोई बयान नहीं आया है, जांच जारी है. दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं. आइए जानते हैं कि इस धमाके से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स...

1. कहां और कब हुआ धमाका: लाल किला मेट्रो स्टेशन के लिए गेट नंबर- 1 के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद आग की लपटें उठने लगीं और आग की चपेट में पास के तीन-चार अन्य वाहन भी आ गए. शुरुआत जांच के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलछा ने बताया कि शाम करीब 6:52 बजे एक गाड़ी धीमी गति से चलती हुई आई, और रेड लाइट पर रुक गई. उसी कार में ब्लास्ट हुआ. जिसके बाद चपेट में कई गाड़ियां आ गईं.

2. कितने लोगों की गईं जान: अब तक 10 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 24 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, घायलों को Lok Nayak Jai Prakash अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की स्ट्रीट लाइट्स क्षतिग्रस्त हो गईं. जिन लोगों को कम चोटें आई हैं, शुरुआती इलाज के बाद उनसे धमाके के बारे में पूछताछ की जा रही है, ताकि कुछ सुराग मिल सके.

धमाके में क्षतिग्रस्त वाहन. (Photo: PTI)

3. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी: सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचकर जांच में जुट गई हैं. NIA की टीम मौके पर पहुंच चुकी है. NIA की फोरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है. दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी लाल किला के परिसर में मौजूद हैं. NSG की टीम भी जांच में जुट गई है, आसपास के CCTV कैमरे को खंगाले जा रहे हैं.

4.अमित शाह ने ली धमाके की जानकारी: इस पूरी घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलछा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को फोन पर दी है. गृह मंत्रालय की पूरी घटना पर नजर बनी हुई है. गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से इस धमाके को लेकर जानकारी ली है. इस बीच अमित शाह ने कहा कि धमाका एक Hyundai i20 कार में हुआ. इस कार में तीन लोग सवार थे. कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ. गृह मंत्री अमित शाह खुद अस्पताल पहुंचे.

5. धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई: दिल्ली में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सभी बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है. दिल्ली के इस धमाके पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं. नोएडा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासकर भीड़-भाड़ वालों इलाकों में सुरक्षाबलों की संख्या बढ़ा दी गई हैं.

