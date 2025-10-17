scorecardresearch
 

धनतेरस से पहले RUSH... दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हर तरफ दिखा जाम ही जाम

धनतेरस और दिवाली की खरीदारी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की सड़कों पर जबरदस्त भीड़ रही. बाजारों के आसपास वाहनों की दो से तीन किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं. कई इलाकों में ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया. गुरुग्राम के IFFCO Chowk , दिल्ली के आईटीओ, मोलचंद फ्लाईओवर और चाणक्यपुरी में भारी जाम लगा.

दिल्ली-एनसीआर में जबरदस्त ट्रैफिक जाम (Photo: Screengrab)
दिल्ली-एनसीआर में जबरदस्त ट्रैफिक जाम (Photo: Screengrab)

दिवाली और धनतेरस की खरीदारी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. सुबह से ही बाजारों के आसपास का माहौल ऐसा रहा कि हर तरफ सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें दिखीं. दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कई जगहों पर ट्रैफिक बुरी तरह जाम रहा.

गुरुग्राम के आईएफएफसीओ चौक पर शाम होते-होते हालात और बिगड़ गए. सड़कों पर गाड़ियों की दो से तीन किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं. पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती रही.

 

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम

दिल्ली के चाणक्यपुरी, आईटीओ और मोलचंद फ्लाईओवर पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आए. शाम के समय ऑफिस खत्म होने और त्योहार की खरीदारी करने निकले लोगों की वजह से कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही. दिल्ली के मध्य, दक्षिण, पूर्व, उत्तर-पश्चिम, बाहरी और उत्तरी बाहरी इलाकों में शुक्रवार को सबसे ज्यादा यातायात का दबाव देखने को मिला. कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों का समय लग गया.

 

बाजारों में दिवाली की खरीदारी और दफ्तरों से घर लौटते कर्मचारियों की वजह से मुख्य सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं. मदर टेरेसा क्रिसेंट, पंचकुइयां रोड, कनॉट सर्किल, लोनी रोड, हनुमान रोड और बाबा खड़क सिंह मार्ग जैसे प्रमुख मार्गों पर भारी जाम की स्थिति रही. इसके अलावा टीम मूर्ति मार्ग और कनॉट प्लेस के आसपास भी जाम का असर दिखा. लोगों को घर पहुंचने में सामान्य समय से दुगना वक्त लग रहा था. नोएडा में भी सेक्टर-18 मार्केट और डीएनडी फ्लाईवे के आसपास वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं.

पुलिस ने की अनावश्यक यात्रा ना करने की आपील

उत्तरी दिल्ली में जीटी करनाल रोड, राज निवास मार्ग, घंटाघर चौक और रोशनआरा रोड पर भी वाहनों की लंबी लाइनें देखी गईं. वहीं, दक्षिणी दिल्ली में ग्रेटर कैलाश से मूलचंद फ्लाईओवर तक लगभग एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहाट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करें ताकि सड़कों पर दबाव कम हो सके.

