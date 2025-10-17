धनतेरस से पहले RUSH... दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हर तरफ दिखा जाम ही जाम

दिवाली और धनतेरस की खरीदारी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. सुबह से ही बाजारों के आसपास का माहौल ऐसा रहा कि हर तरफ सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें दिखीं. दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कई जगहों पर ट्रैफिक बुरी तरह जाम रहा.

गुरुग्राम के आईएफएफसीओ चौक पर शाम होते-होते हालात और बिगड़ गए. सड़कों पर गाड़ियों की दो से तीन किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं. पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती रही.

#WATCH | Heavy traffic congestion at IFFCO Chowk in Gurugram as Diwali season is in full swing in Delhi NCR. pic.twitter.com/KmrJSZOgcc — ANI (@ANI) October 17, 2025

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम

दिल्ली के चाणक्यपुरी, आईटीओ और मोलचंद फ्लाईओवर पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आए. शाम के समय ऑफिस खत्म होने और त्योहार की खरीदारी करने निकले लोगों की वजह से कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही. दिल्ली के मध्य, दक्षिण, पूर्व, उत्तर-पश्चिम, बाहरी और उत्तरी बाहरी इलाकों में शुक्रवार को सबसे ज्यादा यातायात का दबाव देखने को मिला. कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों का समय लग गया.

#WATCH | Slow moving traffic witnessed at ITO in Delhi ahead of the Diwali festival on 20 October. pic.twitter.com/rj5PV5T2wd — ANI (@ANI) October 17, 2025

Advertisement

बाजारों में दिवाली की खरीदारी और दफ्तरों से घर लौटते कर्मचारियों की वजह से मुख्य सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं. मदर टेरेसा क्रिसेंट, पंचकुइयां रोड, कनॉट सर्किल, लोनी रोड, हनुमान रोड और बाबा खड़क सिंह मार्ग जैसे प्रमुख मार्गों पर भारी जाम की स्थिति रही. इसके अलावा टीम मूर्ति मार्ग और कनॉट प्लेस के आसपास भी जाम का असर दिखा. लोगों को घर पहुंचने में सामान्य समय से दुगना वक्त लग रहा था. नोएडा में भी सेक्टर-18 मार्केट और डीएनडी फ्लाईवे के आसपास वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं.

पुलिस ने की अनावश्यक यात्रा ना करने की आपील

उत्तरी दिल्ली में जीटी करनाल रोड, राज निवास मार्ग, घंटाघर चौक और रोशनआरा रोड पर भी वाहनों की लंबी लाइनें देखी गईं. वहीं, दक्षिणी दिल्ली में ग्रेटर कैलाश से मूलचंद फ्लाईओवर तक लगभग एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करें ताकि सड़कों पर दबाव कम हो सके.

---- समाप्त ----