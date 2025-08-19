scorecardresearch
 

Feedback

Delhi Rains: एक दिन का ब्रेक! दिल्ली-NCR में फिर शुरू हुई झमाझम बारिश, तेज हवाओं का भी अलर्ट

आने वाले दिनों में भी दिल्ली में ऐसा ही मौसम रहने वाला है. हालांकि 22 और 23 अगस्त को ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है. दूसरी तरफ दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है.

Advertisement
X
दिल्ली फिर शुरू हुआ बारिश का दौर
दिल्ली फिर शुरू हुआ बारिश का दौर

देश की राजधानी दिल्ली में आज, मंगलवार को एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले लगभग पूरे हफ्ते जमकर बरसात हुई. फिर सोमवार को कुछ राहत मिली लेकिन एक दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को झमाझम बारिश शुरू हो गई.

ये न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे आसपास के इलाकों में भी बारिश देखने को मिल रही है. हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान था कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है. इसके साथ ही आज  शहर का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के लिए सामान्य से 0.2 डिग्री कम है.

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 97 प्रतिशत के आसपास रही और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. बता दें कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते ऐसी बारिश हुई कि जगह-जगह भारी जलभराव देखने को मिला. लोगों का आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

People move a cart with domestic gas cylinders through a waterlogged road following rainfall, in Mumbai (PTI Photo)
मायानगरी के लिए अगले 3 घंटे भारी, मुंबई समेत इन शहरों में 'बादल फोड़ बारिश' का अलर्ट 
Weather Update: बारिश से मुंबई का ये क्या हाल हो गया?  
Commuters make their way through a waterlogged road amid rainfall, in Mumbai, Monday, Aug. 18, 2025. (PTI Photo)
मुंबई में जैसे समंदर सड़कों पर उतर आया हो! न रेल ट्रैक दिख रहे, न हाईवे... 7 Videos 
मुंबई में जमकर बरसा पानी, मुश्किल में आर्थिक राजधानी, देखें '9 बज गए' 
Mumbai faces a calamity: Streets flooded, vehicles stranded.
मुंबई में आसमानी आफत... सड़कों पर सैलाब, फंसीं गाड़ियां  

बता दें कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली में ऐसा ही मौसम रहने वाला है. हालांकि 22 और 23 अगस्त को ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है. दूसरी तरफ दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है. दिल्ली इन दिनों यमुना के उफान से सहमी हुई है. ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से निकला पानी दिल्ली और उसके नीचे के इलाकों में लोगों को डराने लगा है.

Advertisement

यमुना के जलस्तर में इतनी तेजी से पानी बढ़ रहा है कि आज रात 8 बजे तक जलस्तर के 205.77 मीटर तक के स्तर तक पहुंचने का अनुमान था लेकिन सुबह 11 बजे ही 205.78 मीटर के स्तर तक पहुंच चुका था. हालांकि सेंट्रल वाटर कमीशन का अनुमान है कि यमुना का जलस्तर 206 मीटर को पार जाने की आशंका कम है. फिर भी यमुना के किनारे के निचले इलाके इस बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं. उन इलाकों से लोगों को निकालने का काम भी शुरू किया जा चुका है.

यमुना के बढ़ते जलस्तर से किनारे की बस्तियों में खतरे का जायजा लेने सीएम रेखा गुप्ता खुद यमुना बाजार इलाके में पहुंची थीं. यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के पीछे ऊपरी बैराज से आ रहा पानी है, जिसमें हथिनीकुंड बैराज से आज भी 38361 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है इसके अलावा वजीराबाद बैराज से 68230 क्यूसेक और ओखला बैराज से 91212 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. ये दिल्ली से नीचे के इलाकों में यमुना का सैलाब और बढ़ा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement