दिल्ली में हरितालिका तीज महोत्सव, हजारों भक्तों की मौजूदगी में शिव-पूजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सूरजमल विहार में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आयोजन हुआ. यह प्रोग्राम हम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा आयोजित हरितालिका तीज महोत्सव 2025 के तहत किया गया. यह पर्व हिन्दू नारियों की आस्था, आध्यात्मिकता और भारत-नेपाल सांस्कृतिक एकता का अनुपम संगम बना.

भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित पावन हरितालिका तीज महापर्व के मौके पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए स्वामी रामदेव, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

इस मौके पर देश-विदेश से आए हजारों भक्तों ने व्रत, शिव-पूजन और नृत्य-संगीत में हिस्सा लिया. दिल्ली, उत्तराखंड, असम, दार्जिलिंग, देहरादून और नेपाल से आए श्रद्धालुओं की सहभागिता ने इस आयोजन को भारत-नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित किया. हरितालिका तीज महोत्सव 2025 केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारत और नेपाल की अटूट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा.

समाज और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान हेतु पांच विभूतियों को हम्रो गौरव अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार मंत्री प्रवेश वर्मा और आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रदान किए गए.

पद्मश्री नरेन गुरूंग: नेपाली लोकसंगीत में विशेष योगदान

पद्मश्री द्रोपदी घिमिरे: समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान

पद्मश्री गीता उपाध्याय: साहित्य में उत्कृष्ट योगदान

इंस्पेक्टर मान सिंह भट्ट: वीरता व सेवा के लिए

रेसलर देवा थापा: खेल जगत में उपलब्धियां

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बनाया खुशनुमा माहौल

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मशहूर गायक प्रकाश सपूत और विनीता क्षेत्री की शानदार प्रस्तुतियों ने माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया. इसके साथ ही दार्जिलिंग, असम, देहरादून और दिल्ली एनसीआर से आए कलाकारों ने गोरखाली-नेपाली पारंपरिक नृत्यों की अद्भुत झलक प्रस्तुत की.

इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि अगले साल इस महोत्सव को दिल्ली सरकार की सहभागिता से और भी भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा.

