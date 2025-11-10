scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट में मरने वाले और घायलों की पूरी सूची... अमरोहा के अशोक की भी मौत, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड के कई लोग शामिल

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत और 24 घायल हुए हैं. मृतकों में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर के रहने वाले अशोक कुमार पुत्र जगवंश सिंह शामिल हैं. घायलों में यूपी के देवरिया का युवक शामिल है. इसके अलावा दिल्ली के कई युवकों के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का युवक भी है.

दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए और घायलों की लिस्ट जारी कर दी गई है (Photo: PTI )
दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए और घायलों की लिस्ट जारी कर दी गई है (Photo: PTI )

राजधानी दिल्ली सोमवार की शाम एक बार फिर दहशत में डूब गई. शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. पुलिस ने अब तक 10 लोगों की मौत और 24 के घायल होने की पुष्टि की है. घायलों को लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और स्थिति पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली.

घायल और मृतकों की सूची

1. शायना परवीन पुत्री मोहम्मद सैफुल्लाह, ख्वाब बस्ती, मिर्फ़ रोड, शकूर की डंडी, दिल्ली (घायल)

2. हर्षुल पुत्र संजीव सेठी, गदरपुर, उत्तराखंड (घायल)

3. शिवा जायसवाल पुत्र अज्ञात, देवरिया, उत्तर प्रदेश (घायल)

4. समीर पुत्र अज्ञात, मंडावली, दिल्ली - (घायल)

5. जोगिंदर पुत्र अज्ञात, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली (घायल)

6. भवानी शंकर सहरमा पुत्र अज्ञात, संगम विहार, दिल्ली (घायल) 

7. अज्ञात  (मृत)

8. गीता पुत्री शिव प्रसाद, कृष्णा विहार, दिल्ली (घायल)

9. विनय पाठक पुत्र रामकांत पाठक, आया नगर, दिल्ली (घायल)

10. पप्पू पुत्र दूधवी राम, आगरा, उत्तर प्रदेश (घायल)

11. विनोद पुत्र विशाल सिंह, बटजीत नगर, दिल्ली (घायल)

12. शिवम झा पुत्र संतोष झा, उस्मानपुर, दिल्ली (घायल)

13. अज्ञात (अमान) (घायल)

14. मोहम्मद शहनवाज पुत्र अहमद जमन, दरियागंज, दिल्ली (घायल)

15. अंकुश शर्मा पुत्र सुधीर शर्मा, ईस्ट रोहताश नगर, शाहदरा (घायल)

16. अशोक कुमार पुत्र जगबंश सिंह, हसनपुर, अमरोहा (उत्तर प्रदेश) (मृत)

17. अज्ञात- (मृत)

18. मोहम्मद फारुख पुत्र अब्दुल कादिर, दरियागंज, दिल्ली (घायल)

19. तिलक राज पुत्र किशन चंद, रोहमपुर, हिमाचल प्रदेश (घायल)

20. अज्ञात (घायल)

21. अज्ञात ( मृत)

22. अज्ञात ( मृत)

23. अज्ञात (मृत)

24. मोहम्मद सफवान पुत्र मोहम्मद गुफ़रान, सीता राम बाजार, दिल्ली (घायल)

25. अज्ञात (मृत)

26.मोहम्मद दाऊद पुत्र जानुद्दीन, अशोक विहार, लोनी, गाज़ियाबाद (घायल)

27. किशोरी लाल पुत्र मोहन लाल, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली (घायल)

28. आज़ाद पुत्र रसूलुद्दीन, पांचवीं पुश्ता, कर्तार नगर, दिल्ली (घायल)

डॉक्टरों ने अब तक 10 लोगों के मौत की पुष्टि की है. 


 चश्मदीदों ने बताई वारदात

धमाका इतना जबरदस्त था कि पास खड़ी 5 से 6 गाड़ियां चकनाचूर हो गईं. चश्मदीदों के मुताबिक, एक इको वैन के पास अचानक विस्फोट हुआ. आसपास की दुकानों और वाहनों के शीशे टूट गए. पुलिस को शुरुआती जांच में हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी तक विस्फोट का कारण और जिम्मेदारों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

मृतकों और घायलों की लिस्ट

सुबह ही मिली थी 2900 किलो विस्फोटक सामग्री

घटना से पहले सोमवार सुबह ही जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में 2,900 किलो आईईडी बनाने वाला केमिकल, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था. यह कार्रवाई जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसर गजवात-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क के भंडाफोड़ के दौरान हुई थी. अब जांच एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल यही है कि क्या लाल किला ब्लास्ट का रिश्ता उसी बरामदगी से जुड़ा है? क्या दिल्ली धमाका उसी नेटवर्क की अगली कड़ी है जिसकी जड़ें सुबह जम्मू और फरीदाबाद में उजागर हुईं? हालांकि एनआईए और दिल्ली पुलिस ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया है, परन्तु दोनों एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं.

जम्मू-कश्मीर से फरीदाबाद तक फैला नेटवर्क

जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार सात संदिग्धों में दो डॉक्टर भी शामिल हैं . डॉ. मुअज़मिल अहमद गनई (फरीदाबाद से) और डॉ. आदिल (कुलगाम निवासी). इनके अलावा आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर-उल-अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद, मौलवी इरफान अहमद (शोपियां) और जमीर अहमद अहांगर (गंदरबल) को भी पकड़ा गया है. फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉ. मुअज़मिल के किराए के घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एके-56 राइफल, बरेटा और चीनी पिस्टलें बरामद की गईं. पुलिस का कहना है कि यह व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है. यानी पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स जो सोशल नेटवर्क्स और एनजीओ के नाम पर आतंक को तकनीकी और आर्थिक मदद दे रहे थे.

 दिल्ली में हाई अलर्ट, एनआईए मौके पर

धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया. एनआईए, स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और सैंपल इकट्ठा किए. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने खुद मौके का निरीक्षण किया. गृह मंत्री अमित शाह को हर पल की जानकारी दी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी  अमित शाह से बात की. 

जैश का एंगल गहराता जा रहा है

जम्मू में हुई बरामदगी और दिल्ली धमाके के बीच समय की नजदीकी ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय स्लीपर सेल से जुड़े थे और शिक्षण संस्थानों के जरिये युवाओं को प्रभावित कर रहे थे. एजेंसियों को शक है कि बरामद केमिकल का कुछ हिस्सा दिल्ली तक पहुंचा था और वही इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ.

जांच की दिशा

एनआईए और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं. फुटेज में धमाके से कुछ सेकंड पहले एक सफेद इको वैन दिखी है. वह वाहन कहां से आया, किसका था. इसकी पड़ताल जारी है. ब्लास्ट के अवशेष CFSL लैब भेजे गए हैं ताकि केमिकल की सही प्रकृति का पता चल सके. साथ ही, दिल्ली-हरियाणा सीमा पर संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी शुरू हो चुकी है.

गृह मंत्रालय की निगरानी में पूरा ऑपरेशन

गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ देर रात आपात बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, शाह ने निर्देश दिया है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में सर्च ऑपरेशन तेज किया जाए, सोशल मीडिया और डार्कनेट प्लेटफॉर्म्स की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई हो.

---- समाप्त ----
