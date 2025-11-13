scorecardresearch
 

Feedback

गृह मंत्रालय ने दिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के सभी रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश, जांच में ईडी भी जुटी

दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस गया है. गृह मंत्रालय ने इसके सभी रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं. साथ ही ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को वित्तीय लेन-देन की जांच के निर्देश मिले हैं. विश्वविद्यालय से जुड़े तीन डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है.

Advertisement
X
अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Photo: ITG)
अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Photo: ITG)

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट मामले में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में आ गई है. केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही ईडी और अन्य वित्तीय एजेंसियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी के धन के स्रोत और लेन-देन की जांच करने को कहा गया है.

यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया. यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली, जिसमें जांच की प्रगति की समीक्षा की गई.

सूत्रों के मुताबिक, अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज में स्थित है. यह एक निजी विश्वविद्यालय है, जिसके परिसर में एक अस्पताल भी चलता है. जांच एजेंसियों ने इस विश्वविद्यालय से जुड़े तीन डॉक्टरों को हिरासत में लिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Al - falah university
दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच की आंच... ED की भी एंट्री, उधर वेबसाइट डाउन 
Al falah medical collage
अल फलाह यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के कौन हैं कर्ताधर्ता? जानें सबकुछ  
Al-Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान, आरोपी डॉक्टर्स को लेकर कही ये बात 
Al-Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान, आरोपी डॉक्टर्स को लेकर कही ये बात 
Fourth Doctor linked to Alfalah still missing
अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के चौथे डॉक्टर का नाम आया सामने, दो गिरफ्तार, एक मारा गया 

बताया जा रहा है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ था, वह हरियाणा नंबर की थी और उसे चलाने वाला डॉक्टर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था.

विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार, अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत विधानसभा द्वारा स्थापित की गई थी. विश्वविद्यालय ने बयान जारी कर कहा कि वह जांच एजेंसियों को पूरी तरह सहयोग दे रहा है ताकि मामले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement