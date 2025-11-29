दिल्ली के संगम विहार इलाके में चार मंजिला मकान में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, 2 झुलसे

दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में शनिवार शाम को एक 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई. इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य झुलस गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग शाम करीब 6:15 बजे पहले ग्राउंड फ्लोर पर स्थित शू शॉप में लगी. उसके बाद ऊपरी मंजिलों तक फैल गई और देखते ही देखते पूरे मकान को चपेट में ले लिया. दिल्ली फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

और पढ़ें

दिल्ली फायर सर्विस को शाम 6:27 बजे सूचना मिली कि मंगल मार्केट के पास एक घर में आग लग गई है. दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में कामयाब रहे. आग पर काबू पाने के बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान घर से तीन शव बरामद किए गए. आग लगने का वास्तविक कारण अभी तक अज्ञात है और घटना की जांच जारी है. दमकल कर्मियों ने दो लोगों को घर के अंदर से रेस्क्यू किया और उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा.

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में बताया कि शनिवार शाम 6:24 पर एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि तिगड़ी एक्सटेंशन के बी ब्लॉक स्थित एक चार मंजिला मकान में आग लग गई है. तिगड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगी हुई है, जो ग्राउंड फ्लोर पर स्थित जूते की दुकान से शुरू हुई थी. घटना में तीन पुरुषों की मौत हो गई, दो घायल महिलाओं को रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया. मृतकों में से एक की पहचान मकान के मालिक सतेंदर उर्फ जिम्मी (38) के रूप में हुई है. घटना की विस्तृत जांच के लिए क्राइम और फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया.

Advertisement

26 नवंबर को नारायणा के गोदाम में लगी थी आग

इससे पहले 26 नवंबर को नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में एक चार मंजिला गोदाम में भीषण आग लग गई थी और कुछ घंटों बाद दो ऊपरी मंजिलें ढह गईं. आग सबसे पहले सुबह करीब 2.15 बजे मुल्तान पेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में देखी गई. यह एक गोदाम है, जहां पेंट और थिनर रखे जाते थे. स्थानीय निवासियों ने दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को आग लगने की सूचना दी. दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया.

---- समाप्त ----